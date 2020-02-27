ВСЖД открывает 1,5 тыс летних сезонных вакансий рабочих

Укомплектованность магистрали рабочими кадрами достигла почти 100 процентов



Восточно-Сибирская железная дорога летом нынешнего года планирует трудоустроить около 1,5 тыс человек, сообщили в пресс-службе ВСЖД. В прошлом году на сезонные работы было принято 1,4 тыс человек и почти 4,5 тыс рабочих – на постоянной основе.



В настоящее время количество представителей рабочих профессий на магистрали составляет 65,2 % от общей численности штата (около 26,7 тыс человек). Укомплектованность ВСЖД рабочими кадрами достигла почти 100%.



В перечень основных рабочих профессий дороги входят: монтеры пути, осмотрщики вагонов, машинисты и помощники машинистов локомотивных бригад, железнодорожно-строительных машин и специального самоходного подвижного состава, электромонтеры всех наименований, составители поездов.



В условиях идущей модернизации БАМа и Транссиба развитию и укреплению кадрового потенциала на магистрали уделяется особое внимание. Подготовку и переподготовку рабочих кадров ведут несколько подразделений Восточно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций.



Коэффициент текучести на Восточно-Сибирской железной дороге достаточно низок, что объясняется хорошей защищенностью работников. Сотрудникам компании предоставляются социальный пакет, гарантии в сфере здравоохранения, отдыха, жилья, культуры и спорта, профессионального обучения и развития.



Фото: visual.rzd.ru

