В Москве грандиозное шоу бурятских артистов посмотрели 11 тысяч человек

Фоторепортаж с места событий





25-26 февраля в Государственном Кремлевском дворце прошло эпическое шоу, посвященное празднованию Сагаалгана. В Москву на празднование приехали 290 артистов из семи творческих коллективов Бурятии. В грандиозном мультимедийном шоу была показана панорама культуры и искусства буддийских регионов России: опера и балет, цирк и эстрада, народное инструментальное и вокальное искусство, этнофольклорная и современная хореография.

По предварительным данным, за два дня праздничный концерт посетило 11 тысяч человек.































































Фото: пресс-служба правительства Бурятии