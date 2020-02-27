На Байкальскую милю приехал «Бентли-ультратанк»

Чудо-мобиль примет участие в соревнованиях

Известный автоблогер Константин «Академик» Заруцкий прилетел в Бурятию, чтобы провести испытания «Бентли» на гусеницах



26 февраля в Улан-Удэ популярный на ютуб автоблогер Константин «Академик» встретился с подписчиками. На авторынке он купил «Жигули» за 50 тысяч рублей и отправился вместе с командой на Байкал.

Цель приезда «Академика» - участие в фестивале скорости «Байкальская миля». «Бентли» на гусеницах, который получил название ультратанк, стал центром внимания на фестивале.





- Мы забрались в самой центр Байкальской мили. Сейчас люди будут драться в очереди, чтобы нас поснимать. Люди понастроили всякую дичь, а тут Бентли на гусеницах, - рассказывает в соцсетях автоблогер.







27 и 28 февраля на «Байкальской миле» проходят регистрация и технические заезды. Фестиваль скорости проводится во второй раз. Заезды пройдут на специально подготовленных трассах. Для участия предлагаются 2 дистанции - 1/8 мили и 1 миля. Результаты зафиксирует комиссия, состоящая из профессиональных судей, в состав которой войдут эксперты из России и США, в том числе рекордсмены легендарных гонок на озере Бонневилль.



