В Бурятии школьники ломали кости ради барана

За день было сломано почти 200 костей

В Окинском районе прошли районные соревнования по стрельбе из лука и по разбивание хребтовой кости. В битве костоломов приняли участие 65 человек, которые сломали 187 костей. Уже на девятом круге определился абсолютный победитель Алдар Сыренов.



- Стоит отметить, что уровень школьников по сравнению с прошлым годом, заметно вырос. Очень красивую борьбу показал один из самых юных участников Баян Цыбденов, где наравне со взрослыми легко ломал кости, - рассказал в соцсетях представитель оргкомитета турнира Сультим Базаров.

Главный приз турнира баран предоставили местные фермеры.





Напомним, в марте в Тункинском районе состоится международный фестиваль по разбиванию хребтовой кости "Алтан Мундарга-2020", где главным призом выставлена квартира в Улан-Удэ.Фото С. Базарова