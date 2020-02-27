В Бурятии школьники ломали кости ради барана

В Окинском районе прошли районные соревнования по стрельбе из лука и по разбивание хребтовой кости. В битве костоломов приняли участие 65 человек, которые сломали 187 костей. Уже на девятом круге определился абсолютный победитель Алдар Сыренов.
- Стоит отметить, что уровень школьников по сравнению с прошлым годом, заметно вырос. Очень красивую борьбу показал один из самых юных участников Баян Цыбденов, где наравне со взрослыми легко ломал кости, - рассказал в соцсетях представитель оргкомитета турнира Сультим Базаров.
Главный приз турнира баран предоставили местные фермеры.
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