В Бурятии суд закрыл аварийную школу

Проводить занятия в ней было опасно





Тарбагатайский районный суд приостановил работу школы в поселке Десятниково на 90 суток. Решение принято по заявлению Управления Роспотребнадзора по Бурятии.





«Здание школы находится в ветхом состоянии: полы, стены, потолки имеют существенные дефекты (трещины, щели), в отдельных кабинетах потолки находятся в аварийном состоянии, местами провисают. В спортивном зале на стене от потолка до пола имеется большая вертикальная трещина. Продолжение образовательного процесса в данных условиях не допустимо, так как выявленные нарушения представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей», рассказали в пресс-службе ведомства.





«Школа была принята на начало учебного года комиссией, был произведён ремонт: душевых, спортзала, детского сада, столовой, закуплено оборудование, потрачены огромные средства. Зачем это было нужно, если в феврале закрыли школу? Наши дети и педагогический коллектив просто-напросто выброшены на улицу. До нашей ситуации нет никому дела, закрыли школу, не собрав ни родительское собрание, ни педагогический коллектив. По слухам, учащихся планируют обучать в Тарбагатайской школе со второй смены. С этим категорически не согласны ни родители, ни дети, ни учителя, так как полностью нарушается учебный процесс, остаются без работы педагоги и технический персонал школы».





Отметим, решение о закрытии школы уже вызвало возмущение родителей и учителей. Вот что рассказали о сложившейся ситуации в паблике «Аноним 03»:Фото: Роспотребнадзор Бурятии