В Бурятии работник животноводческой стоянки убил напарника

Убийца и жертва повздорили из-за мелкого повода после распития спиртного (Фото 18+)

В Бурятии раскрыто убийство, которое произошло 26 февраля на животноводческой стоянке, расположенной в 6 км от села Шанага Бичурского района. Здесь в куче опилок обнаружено тело 50-летнего мужчины с многочисленными травмами головы.Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, по подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан 52-летний напарник потерпевшего, с которым они вместе работали на ферме. В ходе допроса мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельства учиненной им расправы.По данным следствия, двое мужчин работали на животноводческой стоянке вблизи села Шанага. Вечером 24 февраля во время застолья после употребления спиртных напитков между ними из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку. Один из них схватил деревянный брусок и стал им бить по голове собутыльника. После нескольких ударов потерпевший упал на пол, перестал подавать признаки жизни и вскоре от полученных повреждений скончался. Злоумышленник лег спать.Следующим утром он вынес тело покойного на улицу, закопал в куче опилок и замыл следы крови в доме. Когда 26 февраля приехал хозяин фермы, то мужчина ему заявил, что напарник ушел со стоянки в неизвестном направлении, и ничего о судьбе приятеля ему не известно. Хозяину показались странными путаные объяснения работника. Он вызвал на ферму участкового уполномоченного полиции и вместе с ним принялся обследовать стоянку. Через некоторое время они увидели руку, торчавшую из кучи опилок, и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на сбор полной доказательственной базы.Кяхтинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Фото: «Номер один» и buryatia.sledcom.ru