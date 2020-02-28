Горожане выступили против ликвидации маршруток в центре Улан-Удэ

Люди боятся, что будут тратить гораздо больше времени и денег





Транспортная реформа, которую мечтают провести чиновники в столице Бурятии, не встречает понимания у простых горожан. Не согласны с ней в основном жители окраин – люди боятся, что будут тратить гораздо больше времени и денег, чтобы добраться в нужное им место.