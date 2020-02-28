Горожане выступили против ликвидации маршруток в центре Улан-Удэ

Транспортная реформа, которую мечтают провести чиновники в столице Бурятии, не встречает понимания у простых горожан. Не согласны с ней в основном жители окраин – люди боятся, что будут тратить гораздо больше времени и денег, чтобы добраться в нужное им место.
На прошлой неделе в Улан-Удэ в очередной раз маршрутчики поставили вопрос транспортного обслуживания горожан, на этот раз на встрече с общественниками. Помощи просил профсоюз перевозчиков - машины ремонтировать не на что, топливо дорогое, а тут еще новые требования федерального законодательства – с 1 июля все маршрутки должны быть оснащены тахографами.
Зверосовхоз против
Напомним, «Номер один» уже сообщал о том, что готовится серьезная реформа системы пассажироперевозок
Улан-Удэ, схем движения маршруток. Согласно замыслу чиновников, роль частного бизнеса (маршруток) на рынке перевозок должна заметно снизиться. Зато МУП «Управление трамвая», наоборот, получит впечатляющую выгоду. Итогом новшеств может стать то, что в местах прохождения трамваев исчезнут «микрики», дублирующие трамвайную линию или совпадающие с ними на протяженном участке. Они не смогут более переманивать к себе пассажиров с их деньгами.
В мэрии Улан-Удэ есть такая идея: пассажиры с окраин доезжают на маршрутке до трамвайной остановки, пересаживаются на трамвай и следуют на нем в центральную часть города. Автобус, в свою очередь, разворачивается и едет назад. Обратно пассажир перемещается в том же порядке.
Как выяснилось, эту идею чиновники уже успели обсудить с некоторыми горожанами. В частности, депутаты горсовета побеседовали с жителями поселка Зверосовхоз. И выяснили, что им никакая реформа не нужна, по крайней мере, в том виде, в каком предлагается сейчас.
- 16-й маршрут едет с Комушки через центр города, затем на Элеватор. По нашей идее, автобус будет доезжать до Дома торговли, разворачиваться и уезжать обратно. А люди пересядут на трамвай и далее доедут до места бесплатно. Но жители не согласились с этим, - рассказал заместитель председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ Александр Халбаев.
Горожан понять можно – мало кому захочется тратить больше времени, чтобы добраться из пункта А в пункт В. Кроме того, трамвай может попасть в ДТП, а такое случается довольно часто. И на чем тогда будут добираться горожане до конечной точки?
Ответов у мэрии на этот вопрос пока нет.
Ждут коллапса
Не обошлось на встрече и без ставших уже традиционными жалоб маршрутчиков на низкий тариф за проезд и пожеланий срочно его повысить. Если не поднять цены на проезд, горожан, по словам перевозчиков, ждет коллапс. И случится он уже летом.
- За последние три года количество автобусов на городских пассажирских перевозках сократилось практически на 10%. Прекратили работать маршруты № 63, № 42, № 36, на маршрутах № 28, № 64 на линии работают по два-три автобуса, увеличился интервал движения. Началось массовое увольнение водителей на маршрутах в отдаленные поселки. Даже на маршрутах, обслуживающих центральную часть города, возникают проблемы нехватки автобусов в час пик, - напомнил глава отраслевого профсоюза Игорь Сластин.
Он отметил, что уже ощущается острая нехватка водителей пассажирских транспортных средств категории «Д», не говоря уже об опыте и стаже работы на пассажирских перевозках.
- С 1 июля 2020 года вступает в силу ряд законопроектов, которые несут за собой значительные дополнительные затраты на содержание автобуса (тахографы, кассовые аппараты, «ЭРА ГЛОНАСС» и др.). Это значительно увеличит отток и автобусов, и водителей. Затраты на вновь приобретаемое оборудование не заложены в расчеты тарифа по сравнению с 2016 годом, когда в последний раз повышались цены на проезд, - отметил Игорь Сластин.
Такие заявления кажутся немного странными – ведь в 2016 году, когда маршрутчики требовали повысить цены на проезд, они как раз обещали, что за счет повышения оплаты проезда приобретут тахографы и остальное необходимое оборудование. Возникает вопрос – оно так быстро вышло из строя, что сейчас срочно требуется его замена или же вовсе не приобреталось?
Думать о том, что делать со сложившейся ситуацией, общественники и перевозчики будут неделю. В это же время соберут все предложения по сдерживанию тарифа с профильных министерств республики.
Лариса Ситник, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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