«Мы чувствовали энергетику зала»

Концерты артистов Бурятии в Москве прошли на ура





25-26 февраля в Государственном Кремлевском дворце прошли праздничные концерты в честь Восточного Нового года - Сагаалган. Лучшие солисты и коллективы из Бурятии, мастера искусств из Калмыкии и Тывы выступили перед московской публикой.

В грандиозном мультимедийном шоу была показана панорама культуры и искусства буддийских регионов России: опера и балет, цирк и эстрада, народное инструментальное и вокальное искусство, этнофольклорная и современная хореография.Перед началом концерта в Гербовом фойе была развернута уникальная выставка, рассказывающая о культуре и быте бурятского народа, которую подготовил Национальный музей Бурятии. Публика смогла познакомиться с работами всемирно известных бурятских художников и скульпторов. В этот вечер выстроилась целая очередь из желающих попасть на прием к врачам-пульсологам и ламам-астрологам.Мероприятие в Кремле посетили официальные лица: первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, губернаторы других регионов СФО и ДФО и др.Перед началом праздничного шоу с главной сцены страны первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поздравил всех от имени президента России Владимира Путина:«Сердечно поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и наступлением Белого месяца! Этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов. Он обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, ее непреходящим устоям и ценностям. Важно, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков, буддийские общины активно участвуют в жизни страны, вносят весомый вклад в нормализацию межнациональных и межрелигиозных отношений, уделяют неустанное внимание укреплению диалога с государственными и общественными организациями…»От себя Сергей Кириенко добавил: «Я хотел бы поприветствовать три традиционных буддийских региона страны — Республику Бурятия, Республику Калмыкия, Республику Тыва; есть также землячества из Забайкалья, Иркутска и других наших регионов. В соответствии с лунным календарем это не просто Новый год. Это начало нового 12-летнего цикла. Я уверен, что он принесет успех, добро, счастье в каждый дом, мир и процветание всей нашей великой стране».Поздравление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко озвучила ее заместитель Галина Карелова:«Участникам и гостям мероприятия Восточный Новый год в Кремле: от всей души поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю. Традиции празднования Белого месяца имеют глубокие исторические корни и на протяжении веков объединяют народы, исповедующие буддизм. Ценности этого древнего религиозного учения, его устои и замечательные обычаи способствуют сближению людей, успешному развитию межконфессионального диалога, укреплению взаимопонимания и сохранению гражданского согласия в обществе. Уверена, что празднование Сагаалгана, проводимое в Государственном кремлевском дворце в рамках Дней культуры Республики Бурятия в Москве позволит представить этническое многообразие регионов России, раскрыть их культурный потенциал и продемонстрировать богатейшее духовное наследие нашей страны. Искренне желаю всем прекрасного настроения, счастья и благополучия. Валентина Ивановна Матвиенко».- Для меня сегодня, уважаемые гости и организаторы праздника, огромное честью было познакомиться с той выставкой, которую, я думаю, видели все. И такое впечатление, что Республика Бурятия сегодня продемонстрировала в этих картинах, да и по сути дела, в каждом экспонате выставки стремление к солнцу, миру, добру и счастью. Я уверена, что у республики большое будущее. Я желаю вам успехов, удачи и самого замечательного настроения, - высказала свои впечатления и пожелания Галина Николаевна.На пресс-подходе, состоявшемся перед началом мероприятия, присутствовало большое количество журналистов, представляющих федеральные и региональные СМИ.Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, выступая перед журналистами, подчеркнул: «Могу сказать, что мне было интересно знакомиться с культурой и историей, с традициями Республики Бурятия не только сейчас, в Кремле. Я бывал в Национальном музее Бурятии, когда посещал республику».Несмотря на то, что программа 25 и 26 февраля была одинаковой, атмосфера второго дня была более расслабленной - земляки, те, кто когда-то жил и работал в Бурятии и просто интересующиеся москвичи и гости столицы не скрывали радости, делились впечатлениями.- 25 лет назад я уехала из Бурятии, но в памяти моей это навсегда - БАМ, молодость. Потому я с радостью взяла подругу и мы пошли на концерт! Мы в восторге! - поделилась одна из зрительниц. Таких, желающих встречи с Бурятией, было много. За 2 дня мероприятия посетили свыше 11 тысяч человек.- Мы, артисты, чувствовали энергетику зала, особенно второго дня, когда на концерте были простые люди, - поделилась после завершения концерта оперная певица Ольга Жигмитова.Подробно обо всем, происходившем в Москве, читайте в «Номер один» на следующей неделе.Фото: пресс-служба правительства Бурятии