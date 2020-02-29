Коронавирус облегчит карманы застройщиков в Бурятии

Без китайских рабочих строительство в республике рискует свалиться вниз



С 20 февраля Россия запретила въезд граждан КНР в связи с эпидемией коронавируса, в том числе иностранной рабочей силе. Насколько их отсутствие отразится на строительном секторе региона, сильно завязанном на мигрантах?



Неожиданный отказ



Китайцы, как известно, приезжают в Бурятию по рабочим квотам. Это очень выгодная для чиновников схема. Так, только в 2018 году бюджет Бурятии получил 81,3 млн рублей налогов от проданных иностранцам патентов. В том же году регион выдал свыше 700 разрешений на работу, из них больше половины пришлось на строителей.



Еще несколько сотен китайцев приезжали на заработки в Бурятию из других регионов, помимо региональных квот. Через фирмы, предоставляющие услуги аутсорсинга - китайских специалистов, которым платит не застройщик, а фирма по найму персонала. С которой затем рассчитывается генподрядчик.



В республике китайцы в основном работали в высотном строительстве, где быстро, качественно и в срок возводить монолит могут не все местные строители. Решение о запрете ввоза китайцев до конца марта 2020 года застало многие строительные организации Бурятии врасплох.



- Эпидемия продолжается, китайцы, несмотря на драконовские меры по карантину, не контролируют ситуацию, и инфекция расползается, поэтому российско-китайскую границу в ближайшие месяцы не откроют, - говорит представитель одного крупного улан-удэнского застройщика. - Но мы надеемся, что китайцы справятся с их вирусом, в конце марта границу откроют, и строительный сезон не будет сорван.



Подобную позицию разделяют и в СРО Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ».



- Не будем забегать вперед, надеемся, что границу для китайских рабочих в марте откроют, естественно, с соблюдением всех норм по карантину, - сообщил представитель СРО. - Кроме того, будем делать ставку на местных специалистов.

Но вот насколько отразится дефицит китайской рабочей силы для строительного сектора, который все эти годы был заточен на привлечение рабочих из-за границы?



- Запрет может повлиять на сроки ввода объектов, но это небольшой процент, в целом на рынке это будет незаметно, - сообщил Ефим Басин, экс-депутат Верховного Совета РФ от республики, председатель комитета российской Торгово-промышленной палаты. По мнению Басина, китайцев могут заменить рабочие из Турции и Средней Азии.



Не завезти бы заразу



Действительно, можно поставить на объекты строителей из Кыргызстана, Узбекистана и пр. Однако застройщики Бурятии с этим контингентом работать не особо хотят.



- По КПД они явно уступают китайцам. Кроме того, рабочие из Китая после выполнения работ у нас не задерживаются, - говорит один из застройщиков. - А с мигрантами из Средней Азии проблема в том, что в условиях открытых границ в СНГ они, приезжая в Бурятию, нередко остаются, вливаясь в местные диаспоры. - А ведь среди некоторых мигрантов популярны идеи исламских фундаменталистов, что для нас неприемлемо. И хотя бизнес есть бизнес, но мы опасаемся здесь навредить нашей республике. Поэтому китайцы предпочтительнее.



Как считают эксперты, от зависимости со стороны китайской рабочей силы давно пора избавляться. И если бы в Бурятии смогли возродить крупнопанельное домостроение, то никакие мигранты строительному сектору не понадобились бы, поскольку с монтажом готовых конструкций наши справляются хорошо.



Пока же строительный сектор региона сидит на монолитном домостроении, где без китайской производительности не обойтись. Они настолько быстро могут вязать арматуру и заливать бетон, что высотку застройщики поднимают за несколько месяцев. Все дело в том, что китайцы работают стабильно — с раннего утра до позднего вечера. Местные строители могут тоже прилично вкалывать. Но не всегда и не везде.



Наши справляются за границей



- Когда бурятские рабочие трудятся в Южной Корее на стройках, там они, как правило, показывают хорошие результаты, никаких пьянок и простоев, - говорит застройщик. - Причем мы готовы платить им столько же. Но, к сожалению, деньги не все решают. Ведь в Корею они приезжают на заработки на короткий период и выкладываются по полной. На Родине же гораздо сложнее - отвлекают быт, семья, алкоголь.



Угроза не уложиться без китайцев в сроки касается не только жилых многоквартирных домов в Улан-Удэ. А, прежде всего, бюджетных инфраструктурных объектов в рамках так называемых «национальных проектов». Если с дольщиками можно еще потянуть со сдачей, как это сегодня происходит сплошь и рядом в Улан-Удэ, то с бюджетными стройками шутки плохи. За несвоевременное выполнение госконтрактов следуют серьезные санкции.



По мнению экспертов, в случае незаезда китайцев в Бурятию в этот строительный сезон речь пойдет о финансовых потерях в десятки, если не сотни миллионов рублей. Напомним, как недавно заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, в целом страна теряет 1 млрд рублей в день из-за коронавируса и снижения товарооборота с Китаем.



Дмитрий Родионов, «Номер один»

Фото: "Номер один"

