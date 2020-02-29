Жители Бичурского района Бурятии взбешены вырубкой кедрача

МВД отказало в возбуждении уголовного дела по факту незаконной порубки

В начале декабря 2019 года участковый лесничий в местности Подувалистая на одной из делян обнаружил незаконную вырубку кедра. После того как МВД отказало в возбуждении уголовного дела по факту порубки, жители района обратились в Общественную палату. В итоге дело приобрело нешуточный резонанс.19 февраля в администрации Бичурского района состоялось расширенное заседание, где обсуждалась сложившаяся ситуация. На встрече присутствовали местные жители, директор ООО «Дельфин» - фирмы-заготовителя, срубившей кедр, районные депутаты, глава Бичурского района, а также представители Общественной палаты.История началась почти три месяца назад - 5 декабря участковый лесничий Михаил Гаврилов поехал в лес проверять, как ведется заготовка древесины, и обнаружил на деляне незаконную вырубку кедра. Сразу после этого был составлен протокол и передан в ОМВД России по Бичурскому району.Компания, вырубившая кедр, ООО «Дельфин» из Улан-Удэ, в Бичурский район зашла впервые, но опыт заготовки древесины имеет.Согласно декларации, «Дельфин» заявил вырубку сосны, лиственницы и березы. Но, по словам директора организации, знали лесничие и про заготовку кедра и пихты.- В этой декларации мы все указали согласно таксационному описанию, накладным документам. Она была принята, не отклонена, и мы работали. Я сначала понять не мог, какая незаконная рубка, какой незаявленный кедр? Лесничество разрешило нам вырубать. На тех делянах, где работали местные, там также кедр лежит. Мастер меня спрашивал, почему местным можно кедр заготавливать, а нам нет, - высказывался на заседании генеральный директор ООО «Дельфин» Евгений Меньшиков.Лесное законодательство допускает вырубку кедра, но не более 30% с деляны. Однако в Бичурском районе его вырубка местными не ведется. Для них кедр – один из главных кормильцев, рубить эти деревья для бичурян равносильно самоубийству.- Для нас кедр является ценной породой древесины, и чтобы его срубить, нужно сто раз подумать. Мы заготавливаем только ветровал. Чтобы взять эти поваленные деревья, мы делаем фотографии, показываем лесничему и, если дают добро, только тогда забираем. Пострадало очень много деревьев, они не гнилые, не зараженные. Древесину, конечно, нужно заготавливать, обновлять лес, но когда дело касается ценнейших пород, это просто уму непостижимо, что так можно было поступить с местным населением. Мы сдерживаем людей, чтобы не начался самосуд, хотим, чтобы нашли виновных и наказали, не порубщиков, а директора. Каждый должен отвечать за свои поступки по закону. Мы не против заготовителей, но пусть работают добросовестно, - возмущается депутат Малокуналейского поселения Александр Смолин.Руководитель ООО «Дельфин» настаивает, что они работали в рамках правового поля. Также считает, что лесничие должны были сообщить о том, что кедр в районе рубить нельзя.- Кедр — это не коммерческая порода. Если посчитать все расходы, то он фактически дешевле сосны. Для нас он не представляет интереса. Ваша позиция нам ясна, для вас кедр – это священное дерево. Нами принято решение приостановить работу на участке до выяснения всех обстоятельств, - оправдывался директор «Дельфина».Лесничие же уверяют, что заготовитель сам обязан сообщить, что на деляне растет много кедровых деревьев. Так, по их словам, поступают добросовестные порубщики. Вместо деляны, где произрастает кедр, организации дают другую деляну.По результатам доследственной проверки по факту вырубки ОМВД по Бичурскому району вынесло решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако РАЛХ по данному факту направило жалобу в прокуратуру района, и расследование возобновилось.Сейчас на спиленный кедр наложен арест. Однако за тот период времени, когда ОМВД вынесло постановление об отказ в возбуждении уголовного дела, а потом о назначении повторного расследования, «Дельфин» успел вывезти часть заготовленного кедра.- Говорили, что вывозки не будет, но я сам видел, как 10 февраля ночью вывезли кедр, производилась отгрузка шестиметровых стволов. На базе была пересортировка, утром грузили и увозили дальше, - уличает депутат Александр Смолин недобросовестных заготовителей.Евгений Меньшиков, в свою очередь, уверяет, что рабочие вывезли сосну – она якобы лежала за штабелями кедра. Сказать точно сейчас, действительно ли «Дельфин» вывез кедр или сосну и в каком объеме, невозможно. Подсчитать точный ущерб лесному фонду можно будет только весной, когда растает снег. Тогда лесничие и полиция на деляне подсчитают пни.- Чтобы установить факт порубки, необходимо найти пни, установить место заготовки. Мы измерили штабеля, но они об объемах незаконной порубки ничего не говорят, срублено может быть больше. Нужно найти пень, чтобы установить факт незаконной порубки и место заготовки, - отмечает главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.Тем не менее, по предварительным подсчетам лесничих, «Дельфин» срубил порядка 800 кубов кедра и пихты. И это далеко не разрешенные в теории 30%.Помимо вырубки, заготовитель из Улан-Удэ допустил и другие нарушения – не провел лесовосстановительные работы на 60 гектарах, не выполнил работы по уходу за лесом на площади 100 гектаров, а также нарушил правила заготовки древесины. По всем трем нарушениям возбуждено административное производство.- Мы подали иск о расторжении договора. В случае расторжения «Дельфин» будет занесен в список недобросовестных организаций, - резюмировал заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.Председатель комиссии по экономике, природопользованию и сельским территориям Общественной палаты Республики Бурятия Евгений Кислов констатировал, что заготовка леса ведется варварски.- Леса в Бурятии сейчас рубится намного меньше, чем в советские времена. Но тогда делались лесовозные дороги и вырубка по территории республики проходила равномерно. Сейчас лес рубится варварски - около дорог, населенных пунктов, возле рек. Ведение лесного хозяйства должно быть рациональным, хозяйственным и организованным. Вот к этому мы должны все стремиться, - заявил на заседании в Бичуре общественник.Лесничие, похоже, уже сделали выводы из этой истории и впредь с заготовителями будут работать по-другому.- Агентством совместно с арендаторами будет организована работа по приемке отвода и таксации лесосек до момента подачи лесных деклараций, чтобы избежать повторения таких случаев. Необходимо выделить орехо-промысловые зоны, где есть кедр, и на данных лесных участках запретить любую заготовку древесины, вне зависимости от его количества, - подытожил заместитель руководителя РАЛХа Сергей Грязнов.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: "Номер один"