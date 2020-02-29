Кинофикация или бюджетный «распил»?

Зачем на самом деле в Бурятии строят кинотеатры в селах



В Бурятии действует программа кинофикации отдаленных населенных пунктов России. Идея сама по себе неплохая - сельчане получают возможность приобщиться к новинкам кинопроката. Но что кроется за заботой федеральной власти о жителях деревень? И как сельские кинотеатры республики связаны со скандалами в Фонде кино и миллиардами, уплывшими в неизвестном направлении?



В одни ворота



Скандалы, связанные с мошенничеством и расхищением бюджетных средств, регулярно сотрясают Фонд кино. По сообщениям федеральных СМИ, поддержка отечественного кинематографа, которую оказывало Министерство культуры РФ через Фонд кино, замыкалась на входящих в этот фонд знаменитых персонах. Речь идет примерно о 4 млрд рублей в год. Нерациональное распределение средств отмечалось на протяжении нескольких лет. Крупнейшие кинопроизводители, среди которых были замечены Федор Бондарчук и другие именитые «киношники», присутствовали в жюри Фонда кино и фактически распределяли бюджетные средства сами себе, своим родственникам, творческим и бизнес-партнерам.



Так, режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук является соучредителем «Арт Пикчерс Студии», он же входит в экспертный совет Фонда кино, оценивает заявки кинопроизводителей на получение финансирования. Совместно со студией «Водород» Бондарчук выпустил фильмы «Лед» и «Притяжение», работал над «Притяжением-2» (вышедшим на экраны под названием «Вторжение»). Этот кинопроект получал поддержку фонда. В 2018 году продюсер «Водорода» возглавил учрежденную Федором Бондарчуком «Киношколу имени Сергея Федоровича Бондарчука».



Позднее Бондарчук одобрил выделение средств киностудии «Водород» на фильмы «Секрет» и «Телефоны». Общественники настаивали на необходимости доработать процедуру поддержки отечественного кинопроизводства таким образом, чтобы исключить возможность конфликта интересов при голосовании. Однако до сих пор ничего не изменилось.



Для жителей окраин



Казалось бы, каким образом эти скандалы касаются Бурятии? Дело в том, что федералы не только придумали, как выдавать деньги своим друзьям и родственникам, но и нашли способ, как повысить сборы уже вышедших в прокат отечественных фильмов. Снятых ими же.



В 2015 году Фонд кино запустил программу кинофикации отдаленных населенных пунктов России. В своем последнем отчете фонд отрапортовал о том, что за время действия программы «открыто 789 кинозалов в 79 регионах страны, которые посетило более 15,7 млн зрителей, создано свыше 180 тыс. новых зрительных мест». В 2019 открылось еще 204 зала.



Что касается Бурятии, новые кинозалы, обустроенные за счет безвозвратных субсидий Фонда кино, появились в Заиграевском, Прибайкальском, Кабанском, Кижингинском, Еравнинском, Бичурском районах, в Северобайкальске и Улан-Удэ. Годом ранее свой кинотеатр появился в селе Баргузин, а в 2017 – в Закаменске.



Казалось бы, идея неплохая: повысить уровень культуры на селе, создать хотя бы подобие инфраструктуры развлечений. Но федералы выставили условия, нацеленные на другое. А именно на пополнение карманов киноделов.



Главным условием появления кинозалов стало наличие в репертуаре фильмов отечественного производства. На протяжении трех лет кинотеатры обязаны отдавать не менее 50% сеансов российским фильмам. Субсидия размером в 5 млн рублей выдается на безвозвратной основе, но может быть потрачена только на закупку, транспортировку и установку оборудования для кинозалов.



В программу кинофикации попал Улан-Удэ - в конце 2019 года на двух окраинах города открылись кинотеатры «Современник» и «Седьмое небо».



- С момента открытия семейный кинозал «Седьмое небо» в пос. Аэропорт посетили 1 173 человека, кинозал «Современник» в мкр. Вагжанова - 747 человек. Стоимость билета в обоих кинотеатрах, согласно утвержденным тарифам, составляет 120 рублей за детский билет, 150 рублей – за взрослый. В социальных сетях созданы группы учреждений, где любой желающий может выразить мнение о работе кинотеатра, - сообщили нам в комитете по культуре Улан-Удэ.



С одной стороны, киноделы на прокате в селах зарабатывают не так уж много, но в масштабах страны собирается приличная сумма.



Кино для непривередливых



Впрочем, какая разница посетителям кинотеатров? Людей мало заботит организация кинопроката, а также суммы, потраченные на оборудование для показа фильмов. Но, вопреки ожиданиям чиновников, толпящихся к кассам новых кинотеатров людей не наблюдается.



Если учесть, что совокупная численность населения микрорайонов Вагжанова и Аэропорт составляет почти 15 тыс. человек, есть повод задуматься – то ли жителям не нужны кинотеатры вовсе, то ли репертуар неинтересный.



В соцсетях есть официальные группы этих двух кинотеатров: там публикуют репертуар и должны быть отзывы. Однако отзывы в группах никто не пишет, да и участников в них мало – кое-как набирается 500 человек.



Что касается репертуара, то если в больших кинотеатрах, таких как «Пионер», «Кэпитал Синема» и других ежедневно показывают до 15 фильмов, то «Современник» и «Седьмое небо» крутят всего по три, из них половина - для детей.



- Мнение населения при формировании репертуара кинотеатра учитывается, показывают фильмы разных жанров, отечественные и зарубежные, - сообщили в Министерстве культуры.



Но каким образом учитывается мнение жителей, мы так и не поняли: в упомянутых нами группах в соцсетях опросов нет, участники групп также не проявляют активность на страницах. Да и с жанровым разнообразием неувязка – показывают либо мультфильмы, либо отечественные комедии, или псевдоисторическое кино.



Сами сотрудники муниципальных кинотеатров утверждают, что показывают только рейтинговые фильмы. Однако что считать рейтинговым? И всегда ли нужно идти на поводу у вкусов большинства, полностью отказываясь от, к примеру, арт-хаусных и документальных фильмов?



- Мы строго соблюдаем условие показа - не менее половины отечественных картин. Для кассовых сборов можно запустить какие-то популярные фильмы, но необходимо поддерживать отечественное кино, - рассказали «Номер один» в кинотеатре «Современник».



Пожалуй, с показом российских фильмов в домах культуры даже перестарались – зарубежные почти не показывают, включают в репертуар всего по одной картине.



Выходит, что программа свои цели по кинофикации не выполняет. То ли людям не нужны кинотеатры, то ли хромает реализация программы. Может, дело в том, что федералы ставят в приоритете не повышение культуры, а банальный заработок для своих?



Корректировка на местности



Впрочем, скандалы, связанные с тотальной кинофикацией, происходят не только на уровне Москвы. Коррупционные истории сотрясают и Бурятию.



В январе 2020 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении начальника дома культуры в Баргузинском районе.



Дом культуры получил 5 млн рублей для оборудования сельского кинотеатра в райцентре. После этого учреждение заключило контракт с коммерческой организацией на поставку и установку в кинозале экрана, проектора, кресел и другого кинематографического оборудования для просмотра фильмов в формате 3D.



- Принимая работу, начальник учреждения не проверила поставленное оборудование и подписала составленные акты без замечаний. Однако на принятом чиновником в качестве нового оборудовании имелись явные видимые внешние дефекты, свидетельствующие о том, что аппаратура и мебель до поставки находились в употреблении. При работе проектора изображение на экране было нечетким, краски - бледными и тусклыми, не соответствующими заявленным стандартам качества показа, - сообщали следственные органы.



В Северобайкальске, где открыли кинотеатр «Гранд Синема» нареканий к качеству оборудования нет, но если бы не помощь главы района, смотреть кино людям пришлось бы в развалинах.



- Дополнительно, помимо 5 млн рублей на оборудование, глава нам дал еще 4,6 млн на ремонт зала. Согласно отчету билетно-кассовой системы, у нас уже прошло 5 430 посещений. Все фильмы премьерные, идут в 2D и 3D форматах. Взрослый билет стоит 280 рублей, детский - 140. Цену устанавливаем сами, как автономное учреждение, - говорит директор «Гранд Синема» Светлана Зубарева.



По словам директора кинотеатра, ремонт здания будет продолжаться. Она надеется, что им удастся выйти на самоокупаемость. Однако стоит помнить о том, что закон по господдержке кинотеатров, лишенный любых выгод, кроме социальной (повышение доступности кинотеатров на душу населения), не продуман в плане существования новых кинотеатров в условиях рынка. Выдав новым залам по 5 млн каждому, Минкульт и Фонд кино не озаботились никакими льготами для них и даже не попытались завести соответствующий диалог с дистрибьюторами. Те требуют с новых площадок 50% сборов, что и с обычных коммерческих кинотеатров, и выставляют предпрокатную гарантийную плату.



В итоге хорошая, на первый взгляд, идея в очередной раз превратилась в «распил» денег и псевдозаботу о населении. Во главе угла встала не забота о людях, а забота о кошельках. Остается надеяться, что открытые в республике кинотеатры не закроются в скором времени из-за низкой посещаемости.



Лариса Ситник, «Номер один»

Фото: "Номер один"

