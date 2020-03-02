В Улан-Удэ родители вооружают детей для защиты от собак

Во всех оружейных магазинах возник спрос на средства защиты от бродячих животных.



Разбирают все: от газовых пистолетов и перцовых баллончиков до электрошокеров. При этом «детское вооружение» оборачивается тем, что ученики начинают играть взрослыми игрушками в стенах школ.



Дело рук самих утопающих



Ажиотаж, связанный с ростом продаж средств защиты от собачьих атак, начался после нашумевшего случая с нападением на семилетнего ребенка. Напомним, 24 января на школьника напала стая собак. Разъяренные псы нанесли ему страшные увечья, а могли и вовсе растерзать, если бы вовремя не подоспевшие вовремя соседи. Уже через несколько дней стало известно о новых случаях нападений агрессивных псов на горожан.



По словам продавцов оружейных магазинов, тогда возникла первая волна небывалого спроса на перцовые баллончики и шокеры.



А после того как столицу Бурятии объявили угрожаемой зоной по бешенству, то паника стала нарастать. Отметим, таковыми признаны территории Иволгинского, Заиграевского, Тарбагатайского районов и Улан-Удэ.



И без того непростую ситуацию подогрела новость о том, что последний аукцион на отлов безнадзорных животных в Улан-Удэ, проводимый комитетом городского хозяйства, признан несостоявшимся.



В конце концов, комитет по образованию сделал официальное заявление – в связи с участившимися случаями нападения бродячих собак на детей и во избежание несчастных случаев детей по дороге в школу и обратно лучше сопровождать взрослым.



А школы должны «провести с родителями разъяснительную работу: о родительском контроле за детьми от школы и обратно; сопровождении их по пути следования; ответственности за жизнь и здоровье детей».



Также рекомендовано информировать родителей и учащихся о первоочередных мерах при укусах животных, необходимости проведения вакцинации собак и кошек против бешенства. Словом, охранять детей от бездомных собак, которые могут не только напасть на детей, но и заразить их бешенством, теперь поручено самим горожанам. А власти фактически расписались в бессилии противостоять уличным псам.



Попытку хоть что-то сделать для безопасности детей недавно предприняли депутаты горсовета. Они обратились в городской комитет по образованию с предложением установить в каждой школе и детском саду ультразвуковые отпугиватели собак.



По мнению депутатов, их установка защитит территорию школ и детских садов от собак и других животных на площади до 200 квадратных метров. Отпугиватели предлагают приобрести за счет средств городского бюджета.



Однако пока это предложение так и осталось лишь на словах.



Ультразвук не панацея?



В итоге родители принялись атаковать оружейные магазины. Среди постоянных покупателей и почтальоны, и врачи скорой помощи. С прилавков сметают буквально все возможные средства защиты от собак.



- Да, ажиотаж огромный. Разбирают все быстро. У нас на днях большая партия разошлась за несколько дней. Покупают средства защиты не только родители для детей, сейчас еще и организации стали закупать большими партиями: медики, почтальоны. Спрос большой, - говорит продавец-консультант магазина «Выстрел» Антон Молчанов.



Популярностью пользуются ультразвуковые отпугиватели.



- Сейчас остались только самые дорогие – около 4000 рублей. Чаще всего продаем отпугиватели по цене от 1000 рублей, на днях заказали новую партию. Радиус действия – 15 метров. Нажимаешь на кнопку - идет ультразвуковая волна направленного действия. В основном эти приборы берут для детей-школьников. Единственное, есть противопоказание: если рядом маленький ребенок, грудничок, то им пользоваться нельзя. Маленькие дети улавливают этот звук хорошо. Также нельзя баловаться и в уши друг другу «стрелять», может появиться головная боль, повышается ушное давление, - разъясняет механизм воздействия прибора Антон Молчанов.



Правда, на вислоухих или полуглухих собак это средство вообще никак не подействует.



- Вся суть ультразвука в том, что собака все воспринимает на слух, но если будет глухая, то эффекта не будет. Эффективность составляет 70%. Но есть и вторая сторона медали. Ультразвуком можно, наоборот, вызвать агрессивную реакцию у собаки. Это пишут в инструкции, покупателей об этом тоже предупреждаем.



Продавец не скрывает, иногда такие приборы им возвращают обратно – мол, вообще никакого эффекта не было.



- Да, бывает, что возвращают. Говорят: «Ребята, он не работает, проверили на собаках, никак». Мы даем право на возврат или обмен товара в течение двух недель.



Аэрозоли и спреи



Вторые по популярности у улан-удэнцев средства защиты – перцовые баллончики «АнтиДог». Стоят они от 250 до 400 рублей.



- Это средство специально разработано для защиты от зверей. В том числе диких. Распыление может быть в виде струи либо аэрозоля. Если видите, что собака приближается к вам ближе, чем на три метра, то брызгаете ей в морду. Происходит раздражение слизистой оболочки, слезоточивость, собака дезориентирована, - говорит продавец.



И опять-таки тут есть опасность и для самого обороняющегося.



- Если, допустим, будет ветер, а вы распрыскиваете аэрозоль, то нужно прикрывать лицо. Отличие «АнтиДога» в том, что там повышенный химический концентрат. Так и написано: «Не использовать против детей!». Какие последствия будут, если попадет на ребенка? Вплоть до серьезных ожогов, слепоты.



Однако одноразовые баллончики устраивают далеко не всех покупателей. Поэтому многие выбирают более дорогие, зато многоразового использования: аэрозольные пистолеты. Их можно заряжать специальными патронами и использовать долгое время. Стоят такие приборы от 1600 до 5000 рублей.



Шокеры покупают реже. Ведь для того, чтобы применить это средство защиты, нужно обязательно вступить в тесный контакт с разъяренным псом. А на такое способен не каждый школьник.



- Суть шокера – контактное действие. То есть вы должны прикоснуться к животному, а не просто трещать им. Треска шокера собаки не боятся. Кроме того, электрошокер вхолостую, без контакта, разряжать нельзя. Выходит из строя.



Побочный эффект



Каждое из перечисленных средств защиты в магазине «Выстрел» продают только по паспорту, возраст покупателя должен быть от 18 лет. Но, как признаются сами покупатели, они берут эти приборы исключительно для своих детей. Понятно, что тут возникает другой вопрос – не станут ли они предметом повышенной опасности, если несовершеннолетние дети будут массово ими вооружены? Ведь, как признаются даже сами продавцы, такие приборы далеко не игрушка. И в случае использования их против самих детей последствия могут быть самыми печальными: от банальной головной боли и отравления до сильнейших химических ожогов и даже слепоты. Но в силу возраста не все школьники могут осознавать опасность.



К слову, один такой случай уже произошел в одной из городских школ. Младшеклассник на перемене распылил аэрозоль «АнтиДог», пытаясь отомстить обидчику в личной ссоре. Слава богу, всерьез никто не пострадал. Но занятия в классе пришлось отменить, чтобы проветрить помещение. Что нас ждет дальше при такой гонке вооружений? Даже страшно представить.



Василиса Шишкина, «Номер один».

Фото: "Номер один"

