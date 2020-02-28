Приставы Бурятии завалены исполнительными производствами

В прошлом году они вернули гражданам и организациям около 6 млрд рублей



В Бурятии нагрузка на судебных приставов-исполнителей в 2019 году осталась одной из высоких по стране. Количество исполнительных производств, находившихся на исполнении, составило 960 тыс, что почти сопоставимо с общей численностью населения республики, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Несмотря на высокую нагрузку, приставы в результате интенсификации процессов принудительного исполнения вернули гражданам и организациям около 6 млрд рублей. Консолидированный бюджет России пополнился на 1,2 млрд рублей. В пользу несовершеннолетних детей взыскано свыше 164 млн рублей алиментов.



Любопытно, но факт - 95 % исполнительных производств приходились в отношении физических лиц, и только 4,2 % в отношении юридических лиц. По административно-территориальному делению 66 % производств были сосредоточены в городских подразделениях службы и 33,3% - в сельских.



Возрастная классификация показывает, что наибольшее количество исполнительных производств возбуждено в отношении лиц зрелого возраста от 36 до 55 лет. Далее идет молодежь в возрасте от 24 до 35 лет. И на третьем месте –люди старшего возраста от 56 до 70 лет. Незначительно количество исполнительных производств имеются в отношении граждан в возрасте от 17 до 23 лет и старше 70 лет.

Если проанализировать самые популярные категории исполнительных производств по гендерному признаку, то картина выглядит следующим образом. 81 % штрафов ГИБДД приходились на мужчин, а 60 % кредитных долгов на женщин. Примерно на одном уровне находились мужчины и женщины по долгам за жилищно-коммунальные услуги. 58 % женщин против 42 % мужчин, отметили в управлении.



Наибольший объем взыскания составили кредитные долги населения. Совокупный долг составил 23,8 млрд рублей. Затем идут долги перед предприятиями ЖКХ и ТЭК на общую сумму без малого 4 млрд рублей. Взыскано почти 3 млрд рублей задолженностей по налогам и сборам.



В прошлом году судебными приставами было вынесено 72 тыс постановлений, ограничивающих право выезда должников за пределы страны. В результате применения этой меры жители Бурятии предпочли оплатить задолженности на сумму свыше 418 млн рублей.



Свыше 8 тыс должников, имеющие обязательства по выплате алиментов, компенсации морального вреда, материального ущерба и ущерба, причиненного преступлением, подверглись ограничению права на управление транспортными средствами. Чтобы снять наложенное ограничение они оплатили задолженности на сумму свыше 305 млн рублей.



Фото: УФССП по Бурятии









