В Бурятии лесники получили зарплату с помощью прокуратуры

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Прибайкальский лесхоз не выплатил зарплату 61 работнику за декабрь 2019 года. Сумма задолженности составила 941 тыс. рублей.
Прокуратура внесла руководителю лесхоза представление и предупредила о недопустимости нарушения закона. Также в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении.
«В результате вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате перед работниками лесхоза погашена», сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
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