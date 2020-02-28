В Бурятии лесники получили зарплату с помощью прокуратуры

Лесхоз задолжал им почти миллион рублей





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Прибайкальский лесхоз не выплатил зарплату 61 работнику за декабрь 2019 года. Сумма задолженности составила 941 тыс. рублей.

Прокуратура внесла руководителю лесхоза представление и предупредила о недопустимости нарушения закона. Также в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении.«В результате вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате перед работниками лесхоза погашена», сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»