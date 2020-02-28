Стоимость запасов поверхностных вод России едва превысила 1 трлн рублей

Стоимость запасов поверхностных вод России на конец 2018 года превысила 1 трлн рублей (1 099 477 млн рублей), что на 98,5 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Стоимость запасов подземных вод составила 287, 5 млрд рублей, что на 39, 8 млрд рублей больше, чем в 2017 году году, сообщила пресс-служба минприроды России.
Для проведения оценки запасов водных ресурсов в натуральном и стоимостном измерениях и их изменении за год была утверждена официальная статистическая методология
. Оценке подлежали поверхностные воды в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков и подземные воды, а именно, питьевые, технические, термальные (теплоэнергетические) и минеральные воды.
Объектом оценки стали имеющиеся запасы водных ресурсов, доступные для использования, исходя из существующих условий (технологий, научных знаний, экономической инфраструктуры, имеющихся ресурсов и цен). С учетом требований водного законодательства РФ используется или может быть использована та часть запасов поверхностных вод, которая ограничена лимитами (предельными объемами) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков. Согласно федеральному законодательству о недрах, используется или может быть использована та часть запасов подземных вод, которая числится на государственном балансе запасов полезных ископаемых.
С данными можно ознакомиться по ссылке
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Судя по пресс-релизу ведомства, раз оценка касалась границ речных бассейнов, то, значит, оценивались и воды Байкала (бассейн Селенги), который хранит основные запасы пресной воды России. В связи с этим возникает вопрос – не слишком ли дешево у нас стоят пресные воды?
Напомним, что, согласно независимым оценкам, утилитарная стоимость воды в Байкале оценивается в 236 трлн долларов. Еще девять лет назад Леонид Колотило, член ученого совета Русского географического общества, сделал такие расчеты, взяв за основу стоимость литра чистой воды, налитого в пластиковую бутылку – тогда ее цена составляла больше 1 доллара. Условно стоимость литра не расфасованной воды ученые занизили в три раза – до 10 центов. Иными словами, стоимость байкальской воды стала – 1 (один) символический цент за литр (или 30 копеек за литр , сейчас это уже 65 копеек).
Исходя из этого, один кубический метр байкальской воды (т.е. тысяча литров по одному центу) будет стоить всего 10 долларов. В кубическом километре миллиард кубических метров (1 000 000 000). Таким образом, стоимость кубического километра байкальской воды получится десять миллиардов долларов. Однако, в Байкале 23615 км3 воды.
Если объем байкальской воды в кубических километрах умножить на десять миллиардов долларов (т.е. стоимость одного кубического километра воды), то получится уже 236 триллионов долларов или более 7 квадриллионов рублей. Напомним, эта цифра занижена в несколько раз.
При этом, в 2011 году 1 доллар приблизительно равнялся 30 российским рублям. Сейчас он стоит более чем в два раза дороже.
Понятно, эти расчеты условны, но они условны также как и методика минприроды России, которая применялась при оценке запасов водных ресурсов страны. Зато есть вполне реальные факты.
Вода постепенно становится дефицитом на нашей планете из-за постоянной интенсификации водопользования. Человечество условно располагает 93 тыс кубических км пресных вод, которые пригодны для хозяйственно- экономических целей. Но уже сейчас не менее 40% населения мира живет в районах, испытывающих среднюю или острую нехватку воды. Предполагается, что к 2025 году две трети населения мира (около 5,5 млрд человек) будут сталкиваться с нехваткой воды.
При этом именно Россия обладает почти четвертью мировых запасов пресной воды, из которых на озеро Байкал приходится 23 тыс кубокилометров, а это 20% от мировых запасов поверхностных пресных вод, причем в Байкале они отличаются высоким качеством, так как имеют слабую минерализацию.
Говоря проще, вода скоро вполне может стать дороже нефти и даже золота, которое в условиях товарного производства выполняет функцию всеобщего эквивалента. Оно является важнейшим элементом мировой финансовой системы, поскольку металл не подвержен коррозии, имеет много сфер технического применения, а запасы его невелики. Однако таким же всеобщим эквивалентом в недалеком будущем может стать и пресная вода. Без нее просто нет жизни. Поэтому вопрос о стоимости пресных вод не такой уже схоластичный, как может показаться на первый взгляд. Ведь ответ на него означает и ответ на вопрос – понимаем ли мы цену богатства, которое имеем?
Судя по нынешним экологическим проблемам Байкала, увы, нет.
Фото: «Номер один»
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