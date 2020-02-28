В Бурятии ожидается теплый март

Температура будет на два градуса выше нормы





Средняя температура в начале марта в целом ряде регионов России будут выше нормы, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптик отметил, что наибольший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири. В частности, на восемь-десять градусов выше нормы будет температура в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов - на Таймыре, на восемь градусов - в Ханты-Мансийском округе.«Самая Арктика, если брать район Норильска, но практически на 10-12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов», - сообщил синоптик.По прогнозам Гидрометцентра, на два градуса теплее нормы будет в Амурской области и на юге Приморского края. Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.Фото: pixabay.com