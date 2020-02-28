На льду Байкала будут соревноваться мотоциклы и вертолет

В фестивале скорости примут участие более ста единиц техники



Бескрайний лед озера Байкал, самая разнообразная техника и более 100 участников - все это начавшийся 27 февраля фестиваль скорости «Байкальская миля».

Для участия в заездах участники приехали со всего мира, ведь это уникальный шанс установить рекорд скорости на байкальском льду. Езда по нему требует специальной подготовки шин. Впрочем, непредсказуемый лед всегда вносит свои коррективы и делает мероприятие ярким и зрелищным.

В заездах участвуют автомобили, мотоциклы, велосипеды и даже вертолёт. Вся техника, участвующая в фестивале, соответствует строжайшему техническому регламенту, цель которого - исключить любое негативное влияние на окружающую среду заповедного Байкала.





К сожалению, непогода сыграла с участниками заездов злую шутку. С трассы уже эвакуировали машину, ушедшую в неуправляемую занос и повредившую замеряющую скоростной режим аппаратуру. Особенно сложно приходится пилотам байков. Визоры шлемов мгновенно запотевают, а острые шипы увязают в каше из льда и снега. Любая ошибка может стоить водителю не просто результата, но здоровья и даже жизни.





- Пилоты нашей команды уже прошли квалификационные заезды и вышли на основную трассу. Водитель тягача IVECO, работающего на сжиженном газе, Алексей Кахидзе разогнал многотонную фуру до максимально разрешённых для грузовых машин 90 км/ч. Со скоростью более 165 км/ч пронёсся на снегоходе Максим Васильев. А Дмитрий Ильяшенко и вовсе сумел достичь 180 км/ч на Harley Davidson v-Rod. И хотя официальное подведение итогов ещё впереди, но эти показатели могут стать рекордными на фестивале, - рассказали в команде MOTORCITY.







Отдельного поста достоин «болид» среди аэролодок - модель Север 750К.

- На гонке мы используем стандартную версию, без апгрейдов. Это настоящий топ и даже в рядах техники «Север» этот глиссер выделяется, судите сами. Двигатель Chevrolet LS-3-430 - 430 л.с. Объем: 6300 см3. Сухая масса: 1200 кг. Грузоподъемность: до 1800 кг. Пассажировместимость до 10 человек, - говорят представители команды «Severboats».



Напомним, прошлогодний рекорд скорости среди аэролодок - 187 км/ч.







Фото Байкальская миля