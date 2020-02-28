В Бурятии чиновники дали компании на исполнение контракта минус один день

УФАС Бурятии провело внеплановую проверку закупки на проведение кадастровых работ, заказчиком которой выступало МКУ Управление «Казна муниципального имущества Тункинского района». Основанием для этого стало обращение гражданина.
Соответствующий аукцион с максимальной ценой контракта 3,6 млн рублей был объявлен в начале февраля. Итоги аукциона подведены 19 февраля. Таким образом, с учетом требований законодательства контракт не может быть заключен ранее 29 февраля.
«При этом заказчик установил срок исполнения контракта по 28 февраля, следовательно, времени на выполнение работ у подрядчика фактически не имеется. Установление заведомо невыполнимых условий является нарушением законодательства о закупках и ограничивает конкуренцию на торгах», констатировали в ведомстве.
Инспекция УФАС предписала заказчику аннулировать данную закупку.
Фото: «Номер один»
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