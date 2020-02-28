В Бурятии среднемесячная зарплата составила почти 39 тыс рублей

Это на 7,3% больше, чем в 2018 году, но разница между отраслями велика



В Бурятии среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учетом дорасчета), по предварительной оценке, составила в прошлом году 38 971 рубль и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 7,3 %.



Как сообщает Бурятстат, наиболее высокий размер заработной платы 76,1 тыс рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. В этой отрасли среднереспубликанский показатель превышен в два раза. Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 45,1 %), торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 38,6 %).



Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2019 года соответствовала 128,8 % к уровню ноября 2019 года и 106,1 %к уровню декабря 2018 года.



Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий и организаций республики составила 211,9 тыс человек. Это на 0,5% больше, чем в 2018 году. В общей численности работников организаций значительную долю составляют работники сферы образования (14,9 %), здравоохранения и социальных услуг (13,6 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13%).



Фото: «Номер один»

