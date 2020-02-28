В Бурятии нет больных коронавирусом

В случае появления пациентов с этим диагнозом их будут принимать инфекционная больница и госпиталь ветеранов



В Бурятии стационарами для госпитализации больных коронавирусной инфекцией определены Республиканская клиническая инфекционная больница» и Республиканский госпиталь ветеранов войн. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Наталья Бухольцева, которая выступила на очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.



«В Бурятии на сегодняшний день нет больных с официально зарегистрированной короновирусной инфекцией», - цитирует замминистра пресс-служба минздрава республики.



По словам Натальи Бухольцевой, в каждой медицинской организации разработан и утвержден план перевода на строгий противоэпидемический режим, в республике имеется 929 противочумных костюмов, 83 укладки для забора биоматериала, 765 тыс масок, 8,7 тыс респираторов, 246 аппаратов искусственной вентиляции легких, 950 пульсоксиметров. В реанимационном отделении Республиканской больницы им. Н.А. Семашко установлен и применяется аппарат – «искусственные легкие».



Лабораторная диагностика гриппа и ОРВИ проводится в ПЦР-лаборатории Республиканской клинической инфекционной больницы. Тест-системы и расходный материал закупаются по графику.

С целью этиологической расшифровки пневмоний в баклаборатории инфекционной больницы наряду с бактериологическими методами применяется метод ИФА для расшифровки атипичных пневмоний. Используются тест-системы для определения иммуноглобулинов класса М и G к микоплазме и хламидии пневмоний.



В случае необходимости будет выделен дополнительный медицинский персонал для проведения медицинского наблюдения по схеме, разработанной на случай пандемического гриппа. Для подготовки медицинского персонала в медицинских организациях республики проведено 45 семинаров с охватом почти 6,5 тыс медработников.



Напомним, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Помимо КНР, случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 81 тыс человек. В России 31 января выявили двух инфицированных граждан Китая, вылечили и выписали из больницы 12 февраля.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

