В марте в Улан-Удэ начнется строительство нового здания школы номер 40

На строительство нового объекта на 450 мест выделено более 510 млн рублей



Строительство стало возможным в рамках национального проекта «Образование». Новая школа должна быть введена в эксплуатацию до конца этого года, сообщили в Комитете по строительству Администрации г. Улан-Удэ.



Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы, оформляется разрешение на проведение земляных работ. В ближайшее время строители приступят к выносу инженерных сетей.



В 2018 году здание школы № 40 1960 года постройки было признано аварийным. В 2019 году здание школы было снесено, а все учащиеся распределены по другим образовательным учреждениям города. Также была разработана проектная документация на строительство нового объекта и проведены торги по определению подрядной организации, по итогам которых заключен муниципальный контракт с ООО «Стройинком».



Напомним, национальный проект «Образование», действующий до 2024 года, разработан и утвержден во исполнение «майского» Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина.



Фото: ulan-ude-info.ru



