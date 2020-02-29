Президент Монголии изолирован на 14 дней по прибытии из КНР

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, вернувшийся в Улан-Батор 27 февраля из КНР после своего однодневного визита в эту страну, изолирован на 14-дневный карантин, сообщает МОНЦАМЭ
. Согласно правилам и порядкам комплексных мероприятий по предотвращению проникновения коронавируса в страну, у главы государства и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита, взят тест на опасную инфекцию в столичном международном аэропорту Чингисхана. Все они отправлены в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения.
По официальным данным, президент Х.Баттулга помещен отдельно в столичную клинику, а сопровождавшие его лица - министр внешнеполитического ведомства Д.Цогтбаатар, начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) генерал-майор Т.Бадрал, глава администрации президента У.Шижир, советник президента по внешней политике Т.Тэгшжаргал, отправлены в специальный реабилитационный санаторий «Жаргалант» ГУЧС, располагающийся в одноименном горном ущелье на территории столичного района Хан-Уул.
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга побывал в КНР 27 февраля и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это уже пятая встреча глав государств двух стран. В начале встречи Халтмаагийн Баттулга выразил глубокие соболезнования народу Китая в связи с гибелью людей и трудностями, вызванными вспышкой коронавируса нового типа COVID-19.
Глава монгольского государства сказал, что «народ Китая под руководством председателя Си Цзиньпина сможет в скором времени победить коронавирус и преодолеть эти временные трудности».
Выразив уверенность в научно обоснованные меры и усилия Китая по борьбе с распространением нового коронавируса, он отметил, что международное сообщество в целом выиграет от такой победы. Президент Халтмаагийн Баттулга подчеркнул, что народ Монголии также обеспокоен вспышкой нового коронавируса, так как самую протяженную сухопутную границу (4709,6 км) Монголия имеет с Китаем.
Кроме того, президент выразил уверенность, что ограничительные меры, действующие на монголо-китайской границе будут отменены, как только в Китае улучшится эпидемическая ситуация, и в будущем в результате совместных усилий будет наблюдаться рост двустороннего товарооборота и экономического сотрудничества.
Глава государства также сообщил о начатой правительством Монголии гуманитарной акции по сбору пожертвований в помощь Китаю и собранных монголами и организациями добровольных пожертвований, которые были переданы китайской стороне.
Президент отметил, что в рамках его нынешнего визита народ Монголии передает в дар Китаю 30 тысяч овец.
«Это пожертвование демонстрирует прочность двусторонних отношений Монголии и Китая и его не измерить деньгами», - сказал он.
Председатель КНР Си Цзиньпин, со своей стороны выразил глубокую благодарность президенту Монголии за визит в Китай, несмотря на нынешнюю ситуацию в стране, процитировав при этом китайскую мудрость Конфуция: «Если вы получили каплю добра (помощи) от других людей, то нужно вернуть им его во сто крат», а также монгольскую пословицу: «Друг познается в беде».
Председатель КНР Си Цзиньпин также подчеркнул, что это первый визит на уровне главы зарубежного государства в Китай после вспышки эпидемии, который открывает новые возможности в отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Подчеркнута важность более тесного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, так как ситуация вокруг вспышки эпидемии касается не только одной страны.
По итогам переговоров стороны пришли к выводу, что встреча, состоявшаяся в период новой вспышки коронавируса в Китае и продолжающейся общенациональной борьбы с ним, является доказательством того, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами достигло своего наивысшего уровня и демонстрирует всему миру образцовый пример сотрудничества между соседствующими государствами.
МОНЦАМЭ напоминает, что встреча президента Монголии и председателя КНР, состоявшаяся в период новой вспышки коронавируса в Китае и продолжающейся общенациональной борьбы с ним, является доказательством того, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами достигло своего наивысшего уровня и демонстрирует всему миру образцовый пример сотрудничества между соседствующими государствами.
Фото: МОНЦАМЭ
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