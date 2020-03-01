Проводы зимы: жители Улан-Удэ пели, играли и жгли чучело

В столице Бурятии сразу в двух местах прошли массовые народные гуляния, посвященные празднику Масленица (ФОТО)

Красочные проводы зимы и встреча весны с участием творческих коллективов проводились на площади Советов и в Этнографическом музее.Мэр г. Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Масленицей:- Я уверен, что за эту масленичную неделю многие из вас уже настряпали блинов, потому приглашайте в гости на блины, делитесь хорошим настроением, желайте друг другу счастья, здоровья и удачи. Просите прощения и прощайте всех. Дорогие улан-удэнцы и гости нашей столицы! Желаю каждому дому тепла, уюта и благосостояния! С праздником!В Этнографическом музее проводились необычные состязания по боям с мешками, перетягиваю каната, ходьбе на ходулях и т.д. Особенно зрелищными было покорение ледового столба и сожжение чучела Масленицы. На ярмарке-продаже можно было приобрести изделия местных умельцев из бересты, глины, бисера. Среди представленных блюд особое место занимали блины с разнообразными начинками.На площади Советов культурно-досуговые учреждения Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ развернули семь тематических площадок, соответствующие дням Масленичной недели. Театрализованный пролог начался с выступления коллективов «Пелея», «Забавушка», «Хоровод», «Байкальские зори» и других. Затем в программе были игры и конкурсы со скоморохами и сожжение чучела Масленицы, которое символизирует проводы зимы.Фото: "Номер один", пресс-служба администрации Улан-Удэ