Очистные сооружения в Баргузинском районе начали работать в тестовом режиме

Сегодня очистные принимают 25 кубометров стоков в сутки



29 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов посетил уже работающие очистные сооружения в селе Максимиха. Сегодня очистные принимают 25 кубометров стоков в сутки – это тестовый режим, в котором комплекс проработает до мая. К этому времени активного ила станет достаточно, чтобы выйти на полные мощности – 150 кубометров очистки сточных вод в сутки, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Алексей Цыденов рассказал о строительстве объекта, которое длилось больше десяти лет.



- Очистные в селе Максимиха наконец-то заработали. Это один из наших долгостроев, его строительство началось вообще в 2008 году. Потом несколько раз строительство останавливалась, и сейчас завершены работы. Уже начался приём стоков идет очистка и жители Максимихи и Усть-Баргузина имеют возможность сдавать стоки правильным цивилизованным способом. Очистные рассчитаны на 150 кубометров в сутки. Сейчас уже полностью идёт приём, поэтому этим летом вопрос со стоками будет решен полностью. Мощность этих очистных сооружений покроет Максимиху, Усть-Баргузин. Возможно, будет определенное напряжение летом, в пик сезона. Но летом школы и социальные объекты будут меньше работать, поэтому мощности должно хватить. У нас ещё запустились очистные в Турке. Поэтому суммарной мощности очистных сегодня хватает, - резюмировал Алексей Цыденов.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

