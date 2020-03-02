В Улан-Удэ ТГК-14 не вернула пенсионеру крупную переплату

Вместо возврата денег компания оставила их себе в счет будущих платежей





В прокуратуру Советского района Улан-Удэ с жалобой на действия ТГК-14 обратился пенсионер, инвалид 2-й группы.

«Компания вернула излишне оплаченные денежные средства за услугу теплоснабжения на лицевой счет потребителя в счет будущих коммунальных платежей. Несмотря на письменные требования о возврате средств наличными, деньги пенсионеру не возвращены», рассказали о сути претензий в прокуратуре Бурятии.Прокурор района обратился в суд с иском о защите прав потребителя и взыскании с ТГК-14 суммы переплаты в размере 66 тыс. рублей. Иск прокуратуры удовлетворен, решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»