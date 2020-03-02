В Улан-Удэ митинг за газификацию республики собрал меньше сотни человек

Несмотря на экологический коллапс, улан-удэнцы проигнорировали акцию





Днем 1 марта в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ прошел митинг за газификацию Бурятии. Организатором выступило экологическое общественное движение «Священный Байкал». По мнению общественников, переход республики на отопление газом уменьшит вредные выбросы в атмосферу, и таким образом, снизит загрязнение Байкала.

Общественник отмечает большие выбросы в атмосферу в городах Бурятии как от крупных ТЭЦ, так и от малых котельных, а также неисчислимого множества кочегарок и печей в частном секторе. При этом в котельных с советских времен не ставят фильтры, а население из-за бедности вынуждено топить печи низкокачественным дешевым топливом, а то и вовсе разрезанными старыми покрышками. А использование электрического отопления повышает риск пожаров из-за нагрузки на электропроводку.





- В Бурятии объемы твердых вредных выбросов составляют около 18 тысяч тонн в год - такие цифры оглашал сенатор Наговицын. Это в 44 раза превышает допустимые нормы, все это потом оседает и попадает в Байкал через полторы тысячи впадающих в него ручьев и рек, - говорит председатель «Священного Байкала» Владимир Обогоев.По мнению Владимира Обогоева, Бурятию можно будет газифицировать, если реализуется проект поставок газа в Монголию. В этом случае можно будет провести трубопровод из Сковородино в Амурской области вдоль линии БАМа, и далее через северные районы республики. Этот маршрут не будет угрожать экосистеме берега Байкала. После этого можно будет перевести городские котельные на отопление газом, а также начать подводить газ в дома.Хотя повесткой митинга была газификация Бурятии, риторика выступающих скатывалась на политический протест. Участники – активисты оппозиционных объединений Бурятии – резко критиковали власть. Ожидалось присутствие наиболее активных депутатов Народного Хурала из фракции КПРФ, но пришел лишь один Анатолий Ковалев, скромно стоявший в задних рядах. При этом было много рядовых членов партии, правда, на всякий случай пришедших без флагов и партийной символики.Бывший работник правительства республики Александр Пивоваров после посещения митинга раскритиковал его в соцсетях. Опытный хозяйственник обвинил ораторов в некомпетентности и политической демагогии. Александр Пивоваров призвал вспомнить, что мы живем при рыночной экономике и изучить правовые основы собственности на природные ресурсы. Он предложил обратить внимание на технические нюансы, связанные с видами газа и их транспортировкой, на рост цен на газ, на просьбы газодобывающих компаний огромных субсидий на развитие.«На отсутствие достаточно развитой газовой инфраструктуры в самой Бурятии, на строительство которой уйдут годы, я уж не говорю о бюджете дотационной республики», - рассуждает Александр Пивоваров.В этих условиях, по его мнению, идеи газификации Бурятии – пустой звук. Но людям надо «жить здесь и сейчас». Альтернативой он видит переход малые котельные-термоботы и дешевый качественный уголь.Фото: Василий Тараруев