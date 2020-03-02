В Улан-Удэ установили экспериментальные светильники

Их произвели на приборостроительном объединении





В Улан-Удэ на улице Революции 1905 г смонтированы два опытных образца уличных консольных светодиодных светильников мощностью 120Вт. Они предоставлены ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» для тестовой эксплуатации.

Как сообщили в Минтрансе Бурятии, использование энергоэффективных светильников позволит сэкономить потребляемую электроэнергию до 40%, значительно увеличит срок их эксплуатации, повысить качество уличного освещения, светового потока и цветопередачи. Кроме этого, светодиодные приборы являются экологически чистым оборудованием, не требующим специальных мер для обслуживания и утилизации.





По словам первого замглавы Минтранса Бурятии Алексея Назимова, по результатам тестовой эксплуатации будут намечены пути по дальнейшему применению продукции приборостроительного объединения в улично-дорожной сети республики.Фото: Минтранс Бурятии