Жительница Улан-Удэ взыскала ущерб за рухнувший потолок

Происшествие случилось в ходе ремонта крыши





Судебные приставы взыскали в пользу жительницы Улан-Удэ свыше 386 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба за обрушение потолка в ее квартире. Ответчиками в коммунальной аварии выступили подрядная строительная организация и управляющая компания.

Как сообщили в УФССП Бурятии, при проведении капремонта крыши жилого дома 1960 года постройки произошло обрушение потолка в квартире улан-удэнки. В результате были повреждены штукатурный слой потолка с обрешеткой, ламинат, потолочный карниз, обои, предметы мебели и бытовая техника. Согласно отчету об оценке собственнику квартиры был причинен материальный ущерб в размере 251 тысячи рублей.Причиной обрушения явилась потеря несущей способности щитов наката чердачного перекрытия дома из-за повреждения конструкции гниением и грибком, а также перегрузки перекрытия строительными материалами при проведении подрядчиком ремонта.В ходе прокурорской проверки и на суде выяснилось, что управляющая компания представила в Фонд капитального ремонта соответствующие акты без отражения фактического неудовлетворительного аварийного состояния чердачного перекрытия дома. А компания, осуществляющая разработку проектной документации, до начала проектных работ поверхностно произвела обследование конструкции крыши и стен дома.Суд пришел к выводу, что действия ответчиков причинили истцу, вынужденному весной находиться в квартире с разрушенным потолком, физические и нравственные страдания, и взыскал в пользу женщины 386 тысяч рублей компенсации морального вреда и материального ущерба. На сегодняшний день вся сумма долга взыскана в полном объеме.Фото: «Номер один»