Центр Гусиноозерска оформят в фирменном «гусином» стиле

Два города Бурятии победили во всероссийском конкурсе





Две заявки из четырех, направленных Бурятией на конкурс в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды, успешно прошли отбор и победили. Это заявки Гусиноозерска и Закаменска.

Гусиноозерск выиграл 70 млн. рублей в категории населенных пунктов с численностью населения 20-50 тыс. человек. Средства направят на территорию в центре города – бульвар, который берет начало от главной улицы, и примыкающий к нему сквер.Концепция проекта опирается на историю города и его символ – Гуся. Цвета и фактуры материалов основываются на окрасе этой птицы и форме ее перьев. В малых архитектурных формах тоже отражаются «гусиные мотивы». Активно будут использованы элементы деревянного зодчества.Закаменск получит по результатам конкурса 45 млн. рублей (город соревновался в категории городов с населением до 20 тыс. жителей).Работы пройдут, в основном, на ул. Титова. Она служит связующим звеном между местной центральной площадью и сквером. Проект предусматривает объединение пешеходного и автомобильного движений с ограничением по скорости. В его рамках также обустроят прилегающий сквер, организуют пространства для активного отдыха и массовых мероприятий.Данный проект тоже отразит историю города, связанного с добычей руды. Например, в сквере установят детский игровой комплекс в виде бульдозера. Станет больше и озеленения.Фото: russianstock.ru