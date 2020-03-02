В Бурятии впервые выступит федеральный ансамбль пограничников ФСБ

Приезд коллектива посвящен 75-летнему юбилею разгрома гитлеровской Германии





Московские пограничники-артисты проведут акцию «Беречь Отчизну – долг и честь!». В составе приехавшей творческой группы более ста человек. В том числе две выездные группы, которые поедут по районам Бурятии.

К акции привлекается Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, Центральный пограничный музей ФСБ России и книжно-журнальное издательство «Граница».«Старт акции будет дан сегодня на ул. Николая Петрова, в сквере пограничников у памятника Николаю Петрову – в 16 часов. Завтра, 3 марта, в Русском драматическом театре пройдет мероприятие – концерт под девизом «Беречь Отчизну – долг и честь!». Будут организованы выставки», - сообщил представитель Пограничного управления ФСБ России по Бурятии Владимир Ботыгин.Выездные концерты намечены в Кяхте, Петропавловке и поселке Селенгинск Кабанского района. В репертуаре патриотические, военные, а также народные песни. Ансамбль пробудет в республике с 2 по 4 марта. Но концертов на погранзаставах не ожидается.Фото: russianstock.ru