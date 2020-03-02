В столице Бурятии установят новые бюсты Героев Советского Союза

Их откроют 6 мая





В Улан-Удэ продолжится увековечивание памяти выходцев из Бурятии, удостоенных звания Героев Советского Союза. В этом году к 75-летию Победы вблизи муниципальных школ установят четыре новых бюста.

Бюст Георгия Москалева появится у школы №63. Бюст Базара Ринчино – на территории прогимназии №108. У школы №52 поставят бюст Осипа Денисова. У школы №31 - Петра Харитонова. К 15 апреля бюсты уже будут установлены, до 1 мая проведут благоустройство территории.Напомним, что ранее, к 70-летию Победы, в Улан-Удэ появились три бюста Героев – Василия Хантаева, Гармажапа Гармаева и Жамбыла Тулаева. Тогда же решили, что бюстов должно быть больше.Улан-Удэ широко отметит юбилей Победы. Так, по инициативе администрации Октябрьского района издается книга, посвященная эвакогоспиталям, работавшим в годы Великой Отечественной в Улан-Удэ. Их было 14. Располагались они, в основном, в зданиях школ. «Материалы для книги практически собраны. Надеемся, что в середине апреля будем презентовать эту книгу», - говорят в мэрии Улан-Удэ.Фото: «Номер один»