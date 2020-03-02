В мэрии Улан-Удэ готовятся к массовым посадкам

В этом году в столице республики планируют высадить 23 тысячи саженцев





Основную часть посадят весной (18,5 тыс), остальное – осенью. Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, сейчас прошел весенний конкурс на закупку саженцев. Его выиграл питомник из Селенгинского района. На улицах Улан-Удэ высадят дикую сибирскую яблоню (5600 штук), сирень (3200), акацию (2000), клен, калину красную, морошку, грушу уссурийскую. В местах, где «выбыли» ранее росшие ели, высадят ели на замену.

Посадят около тысячи тополей. Будут и новые березыКак сообщил директор горлесхоза Алексей Коноваленков, приживаемость ранее посаженых деревьев и кустарников достигла 81 процента. Этого удалось добиться благодаря созданию системы ухода за посадками.В юбилейный год Великой Победы в Улан-Удэ планируется высадить десять тысяч квадратных метров газонов. Также пройдет «ремонт» газонов, которые исчезли по причине варварского отношения горожан.Фото: «Номер один»