Приземлившийся в Улан-Удэ вертолет заподозрили в незаконной перевозке нефрита

1 марта в Улан-Удэ на островке на реке Селенга приземлился вертолет Bell-206. Свидетелем посадки геликоптера стала журналист Евгения Балтатарова, которая предположила, что воздушное судно могло перевозить добытый в Бурятии нефрит.
«Возле вертолета стояли две машины, и ни одна из них не была похожа на автомобили, которыми передвигаются люди, имеющие возможность кататься на частных вертолетах. Что-то типа «Чайзера» или «Кресты» и типа «Степвагона» или другого старого минивэна. Из вертолета высыпали люди и начали быстренько перекладывать объемные сумки и ящики в машины. Руководил всем человек в синей или черной куртке с капюшоном», рассказала Евгения Балтатарова.
По мнению журналистки, геликоптер мог перевозить нефрит, добытый в одном из районов Бурятии.
«На самом деле версия не фантастическая. Окинский нефрит, перевозимый машинами, тормозят и тщательно проверяют еще на посту при въезде в Тункинский район. А вертолеты никто не проверяет. Нужно только договориться с частной вертолетной площадкой», предположила она.
То, что нефрит нередко транспортируют вертолетами, действительно не секрет. Напомним, в 2017 году в Окинском районе Бурятии разбился вертолет Bell-206, принадлежавший иркутянам. Тогда журналисты сразу предположили, что он перевозил нефрит и рухнул из-за перегруза
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Фото: Евгения Балтатарова
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