Приземлившийся в Улан-Удэ вертолет заподозрили в незаконной перевозке нефрита

Геликоптер сел прямо посреди Селенги





1 марта в Улан-Удэ на островке на реке Селенга приземлился вертолет Bell-206. Свидетелем посадки геликоптера стала журналист Евгения Балтатарова, которая предположила, что воздушное судно могло перевозить добытый в Бурятии нефрит.

«Возле вертолета стояли две машины, и ни одна из них не была похожа на автомобили, которыми передвигаются люди, имеющие возможность кататься на частных вертолетах. Что-то типа «Чайзера» или «Кресты» и типа «Степвагона» или другого старого минивэна. Из вертолета высыпали люди и начали быстренько перекладывать объемные сумки и ящики в машины. Руководил всем человек в синей или черной куртке с капюшоном», рассказала Евгения Балтатарова.





«На самом деле версия не фантастическая. Окинский нефрит, перевозимый машинами, тормозят и тщательно проверяют еще на посту при въезде в Тункинский район. А вертолеты никто не проверяет. Нужно только договориться с частной вертолетной площадкой», предположила она.



