Бывшего зампреда правительства Бурятии обманули мошенники

Вместо мини-принтера Владимир Матханов получил коробку с бумагой





Очередной жертвой «развода» мошенников стал ни кто иной, как бывший зампред правительства Бурятии по социальному развитию Владимир Матханов. Об истории своего обмана экс-чиновник сам рассказал в соцсетях.

«Увидел здесь в «Фейсбуке» рекламу мини-принтера. Цена небольшая, решил купить детям. Пришла посылочка быстро. Звонили активно, интересовались, когда заберу с почты. Оплатил, забрал, в коробке - бумага. Развели, поросята», посетовал Владимир Матханов.





Случаи, когда жители Бурятии получают в посылках совсем не то, что заказывали, не редкость. Так, в Хоринском районе 25-летний местный житель заказал процессор на одном из сайтов по продаже компьютеров и их комплектующих, а при получении в посылке обнаружил камень. Сохранить деньги в размере около 12 тысяч рублей гражданину помогла его бдительность: сразу после оплаты товара он в почтовом отделении вскрыл посылку и потребовал вернуть денежные средства.А вот жителю Кабанского района повезло меньше. Мужчина увидел в «Одноклассниках» рекламу недорогих «болгарок». Ему перезвонил «менеджер» и оформил заказ с оплатой наложенным платежом. Однако вместо «болгарки» покупатель получил восемь упаковок хозяйственного мыла.Фото: с личной страницы Владимира Матханова в «Фейсбуке», «Номер один»