В Бурятии работникам компании ЖКХ задерживали зарплату

Компенсацию за задержку им не выплачивали





Прокуратура Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в работе ООО «Дулаан». Эта компания оказывает услуги по подаче тепла в Хоринском районе.

«В нарушение закона трудовые договоры с работниками фирмы не содержали обязательных условий, заработная плата выплачивалась один раз в месяц, на протяжении 2019 года допускалась невыплата зарплаты в установленные сроки. При этом денежная компенсация за задержку не выплачивалась», перечислили нарушения в надзорном ведомстве.Гендиректору компании внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.Также работодатель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в размере 10 тыс. рублей.Фото: «Номер один»