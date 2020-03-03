Большинство котельных Баргузинского района работали без резервных источников

Приобрести и установить их чиновников заставили через суд







17 из 19 котельных, находящихся в собственности Баргузинского района, не оборудованы резервными источниками электроснабжения, сообщили после проверки в прокуратуре Бурятии. В случае перебоев с электричеством это грозит прекращением подачи тепла в дома и социальные объекты, отметили в надзорном ведомстве.

Для устранения нарушений прокурор обратился в суд. Он потребовал обязать администрацию района приобрести и установить на котельных резервные источники электроснабжения.Суд требования прокурора удовлетворил. Решение вступило в законную силу.Фото: «Номер один»