В Бурятии в «голковские» мусорки будут собирать пластиковые бутылки

Власти окончательно определились с применением итальянских баков





В Улан-Удэ появятся первые 70 евробаков для сбора полиэтиленовых бутылок. Контейнеры установит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоАльянс». Они расположатся возле социально значимых объектов: школ, больниц, мест отдыха горожан и т.д. Собранные ПЭТ-бутылки будут отправляться на мусоросортировочную станцию, а далее - на переработку, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Всего по республике будут установлены 279 баков для раздельного сбора полиэтиленовых бутылок. Это итальянские контейнеры, которые были закуплены при прежнем мэре Улан-Удэ Александре Голкове и ранее использовались для сбора мусора в столице Бурятии. В настоящее время они продезинфицированы и переоборудованы. Обслуживать их будут специальные машины.Напомним, в 2014 году, когда городом руководил мэр Александр Голков, муниципалитет с помпой объявил о покупке сотен импортных мусорных баков, двух машин-мусоровозов, чтобы забирать отходы из них, и начале раздельного сбора мусора в улан-удэнских жилмассивах. Это обошлось бюджета в более чем 50 млн. рублей. Однако «итальянская» мусорная реформа в итоге провалилась. Когда в Бурятию пришел мусорный оператор «Эко Альянс», все 300 итальянских баков исчезли с улиц города.Однако вскоре власти пообещали найти «голковским» бакам новое применение. Первоначально предполагалось установить их возле образовательных учреждений для того, чтобы приучить школьников к раздельному сбору мусора. Планировалось, что возле школ будут устанавливаться по два (бумага и пластик) или по три (бумага, пластик и стекло) бака.Фото: «Номер один»