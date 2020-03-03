Бывший глава Бурятии в шестой раз стал дедушкой

Пополнение в семье Вячеслава Наговицына произошло в день его рождения





У бывшего главы Бурятии, а ныне сенатора от республики Вячеслава Наговицына произошло пополнение в семье. В день рождения сенатора 2 марта у его младшего сына родилась дочь.

«Сегодня в нашей большой семье прибавление. У младшего сына Владимира и невестки Юли родилась дочь. Теперь у нас с супругой стало 6 внуков (2 мальчика и 4 девочки). Самое интересное, что это случилось именно в день моего рождения 2 марта. Это просто чудо!», сообщил Вячеслав Наговицын на своей странице в соцсети.Напомним, Вячевлав Наговицын являлся главой Бурятии два срока – с 2007 по 2017 год. 2 марта ему исполнилось 64 года. В семье сенатора два сына и дочь.Фото: с личной страницы Вячеслава Наговицына в «Фейсбуке»