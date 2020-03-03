Юлия Жамбалова утихомирила буйного алкоголика

Полиция на сигнал улан-удэнки не отреагировала





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии обратилась жительница Железнодорожного района Улан-Удэ. Женщина сообщила о конфликте с соседом, который был пьян в первый день Нового года. Однако полиция, куда жаловалась заявительница, никак не отреагировала на сигнал.

Также женщина рассказала, что буйный сосед проживает в муниципальном жилье в отсутствие законных оснований, комнату ему сдает в аренду другая соседка.«Уполномоченным инициировано проведение проверок, по результатам которых в полиции возобновлено проведение проверки для принятия правового решения. Также администрация Железнодорожного района в ходе рейда по месту жительства удостоверилась, что муниципальным жильем распоряжаются соседи. В этой связи готовится иск в суд о признании их утратившими право пользования жилым помещением и освобождением комнаты от посторонних», рассказали о принятых мерах в аппарате уполномоченного.Фото: «Номер один»