Культурная программа на среду и четверг

Мы расскажем, чем занять себя в столице Бурятии сегодня, и что запланировать на завтра



События

Театры

ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени н. а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»

АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного знамени Бурятский Академический театр драмы им. Хоца Намсараева»

ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева».

Спорт

Музеи, выставки

Музей истории города

Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова

Художественный музей им. Ц. С. Сампилова

Музей природы Бурятии

«Этнографичеcкий музей народов Забайкалья»

- концерт «Багшын нэрэ мунхэ» к 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ Аюши Арсаланова. (6+)- концерт группы «Ария» «Замкнутый круг», юбилейная программа. (16+)- концерт Олега Медведева. (18+)- «Очи черные», вечер романса. (12+)- «Ах, оперетта!», вечер оперетты. (6+)- праздничное представление «Сагаалганай уулзалга. Yбгэд хугшэд урина». (12+)- Dejavu, документальный спектакль. (12+)- Ф. Достоевский. «Преступление и наказание», путеводитель по роману. (12+)- XXV международный турнир по вольной борьбе среди мужчин Baikal Open 2020. (0+), посвященная 100-летию создания в городе Верхнеудинск организации Коммунистического Союза Молодежи среди бурят (24 марта 1920 года). На выставке представлены материалы о ВЛКСМ, история создания, развития, деятельность комсомольских ячеек, досуг и личные истории комсомольцев. (6+)«Улан-Удэ. Город древний на Уде» - экспозиция, посвященная основным этапам развития поселений на территории г. Улан-Удэ, что до настоящего времени было слабо освещено и изучено в исторических и краеведческих трудах. Помимо этого, посетители узнают про ключевых личностей, давших начало развитию и обретению родным городом современного статуса.(0+)«Городское общество» - экспозиция, посвященная жителям Верхнеудинска XVIII – XIX вв. (0+)«Семейный быт и архитектура Верхнеудинска» - экспозиция демонстрирует предметы быта и обстановки купеческих домов. (0+)«Ностальгия» - представлены предметы старины XX столетия. (0+). (12+) Экспозицию предоставил «Музей Победы». На выставке представлены документальные источники и фотографии из музеев и частных коллекций России, Белоруссии, Германии, Чехии и Китая. «Дети и война» – это выставка-факт, выставка-свидетельство, основанная на документальных источниках. Эта экспозиция позволяет говорить о детях независимо от принадлежности к воюющим сторонам. Разделы выставки затрагивают темы оккупации, нацистских лагерей, участия подростков в боевых действиях и партизанских отрядах. Данная выставка организована в рамках межрегионального проекта «Территория Победы». Цель проекта «Территория Победы» – создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века, позволяющего широко распространять знание о России как о стране, спасшей мир от фашистской угрозы.. (0+) Для гостей и жителей республики представлена экспозиция, где наряду с листами Атласа в полной мере показана история уникального памятника, отражена особая роль бурятских лам, внесших значительный вклад в дело изучения и практической адаптации тибетской медицины в этнической Бурятии.охватывает более чем трехвековой период: конец XVII – начало XX вв. (0+)«Свет веры православной». (0+). Бурят-монгольское вертикальное письмо в картинах современных художников и инсталляция из шерсти бурятских овец сойдутся вместе в одном пространстве. Впервые улан-удэнцы могут окунуться в современное искусство, представляющее бурятскую культуру в таком необычном прочтении. (0+), приуроченная к празднику Белого месяца. В экспозиции представлены живописные работы, скульптуры, ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства именитых мастеров: Бальжинимы Доржиева, Валентина Архипова, Олега Козлова, Цыдыпа Цыбенова и других. Кроме того, на выставке можно ознакомиться с художественными произведениями молодых современных художников: Аюны Гарматаровой, Евгении Дугаровой, Туяны Дашеевой и т. д. Также на экспозиции будет демонстрироваться видео-арт от известной художницы Александры Дугаровой. (6+). На выставке представлено свыше 40 живописных и графических скульптурных произведений разных жанров, выполненных в авторской манере с элементами стилизации образов. (0+). Национальный музей Республики Бурятия в преддверии значительного события для истории России и мира 75-летия Великой Победы начинает цикл выставочных проектов «Великая Отечественная война в творчестве художников России и Бурятии». (0+)Русское искусство конца XVIII – начала XX вв. В экспозиции представлены подлинные произведения великих русских художников: И. Шишкина, В. Боровиковского, К. Айвазовского, А. Куинджи, В. Перова и других. (0+). На выставке представлены работы бурятских мастеров - резьба по дереву, керамика, тары и гобелены. (0+)(0+). Выставка-ярмарка работает каждый день с 10 до 18 часов. Вход свободный.. Выставка представляет собой собрание камней из Байкальского региона, на которых сама природа «нарисовала» лица людей и силуэты различных животных. Необычные образцы минералов собрал любитель-коллекционер Сергей Мандреев, увидев в гальке и булыжниках настоящие картины.(0+)- интерактивная выставка природы Бурятии со звуками тайги, озера Байкал. Аромат хвойных деревьев позволит погрузиться в атмосферу единения с природой. (0+)Выставка о хозяйственной жизни и народных промыслах. В доступной форме с наглядными фотографиями и объяснениями представлена материальная культура бурят.Стенды отражают историю происхождения эвенков. Традиционные промыслы и религиозные верования раскрывают особенности жизни и быта. Представлены фотографии одежды и уклад традиционной жизни.Выставка раскрывает причины переселения старообрядцев в Забайкалье. Подробно представлены хозяйственная деятельность, народная кухня, жилища, уклад жизни и семейные отношения. Особый интерес представляют фотографии начала XX века, которые дополняют историю материальной культуры старообрядцев.