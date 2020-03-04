В Улан-Удэ на маршруте №16 появится дополнительный автобус

Это связано с увеличением протяженности маршрута





С 4 марта на линию маршрута №16 (мкрн Забайкальский – Элеватор - ул. Лимонова) выходит дополнительный автобус марки «ЛиАЗ» МУП «Городские маршруты». Теперь в будние дни по маршруту будут следовать восемь автобусов, а в выходные - пять.

- Изменения вносятся в целях улучшения транспортного обслуживания жителей отдаленных микрорайонов Забайкальский, Комушка, а также в связи с увеличением пути следования маршрута после переноса конечной остановки с Элеватора на ул. Октябрьская, 50, - пояснили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ