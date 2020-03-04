В Бурятии ждут прихода коронавируса со стороны Кореи

На заработки в эту страну ездит множество граждан республики





Китайский микроубийца добрался до России. У прилетевшего в конце февраля из Италии футболиста Давида Берова обнаружен коронавирус (COVID-19). Однако эксперты говорят, что для Бурятии более опасен другой источник заразы.

«Коронавирус, скорее всего, попадет в нашу республику из Южной Кореи, где зарегистрирован крупнейший очаг после Китая», - говорят врачи-инфекционисты. Тем более что интенсивность поездок жителей Бурятии в Корею не сравнить с итальянским направлением. Так, вплоть до 1 марта из Иркутска в Сеул осуществлялись три регулярных рейса в неделю, пока полеты не попали под запрет.По словам медиков, проблема в том, что китайский вирус легко проходит барьеры в аэропортах.- Носители инфекции могут заражать других людей за два дня до появления первого признака заболевания — высокой температуры. Однако иных массовых способов выявления заболевших, кроме тепловизоров, которыми Роспотребнадзор проверяет прибывающих пассажиров, увы, не существует, - убежден источник.По словам компетентного специалиста, «учитывая стертые формы заболевания у некоторых людей и бессимптомное вирусоносительство, остановить распространение инфекции невозможно». По его словам, не исключено, что коронавирус уже попал в Бурятию. Об этом мы можем узнать с запозданием в 10-14 дней.- В республике имеются тест-системы по экспресс-диагностике коронавируса, однако для окончательного подтверждения диагноза требуется заключение Новосибирского государственного научного центра «Вектор», куда из Бурятии направляются первичные пробы, - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Ковалева. - На подтверждение диагноза дается 14 суток, в положительных случаях срок сокращается.То, что в России так поздно «появился» коронавирус, вполне возможно, объясняется плохой диагностикой, когда его путают с обычными видами ОРВИ.Остается надеяться, что Бурятия избежит вспышки COVID-19 с наступлением тепла. Ведь высокие температуры убивают коронавирус быстрее самых сильных лекарств.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com