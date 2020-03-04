В Улан-Удэ все готово к ямочному ремонту

Работы по заделке выбоин должны завершить к июлю





В Улан-Удэ прошли торги на ямочный ремонт дорог. По итогам электронного аукциона победителем признан ООО «Арс Строй». Стартовая цена торгов составляла 7,5 млн рублей, победитель согласился выполнить работы за 5,8 млн. Согласно контракту, подрядчику предстоит заделать свыше 7,8 тыс кв. м выбоин и более 5 тысяч погонных метров трещин.

- Ямочный ремонт на городских дорогах начнется, как только позволят климатические условия - температура окружающего воздуха и поверхности дорожного покрытия. Согласно контракту, подрядчик должен завершить все работы до 1 июля текущего года, - пояснили в комитете по строительству мэрии Улан-Удэ.Перечень мест ямочного ремонта и объемы по каждой дороге будут определены в ходе ежегодной комплексной проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в марте-апреле.Фото: мэрия Улан-Удэ