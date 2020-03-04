В Бурятии домашняя собака умерла, напившись браги

Еще одно животное ветеринар пытался спасти





Необычная история произошла в поселке Сотниково. Как рассказал в соцсетях ветеринар, сегодня он получил вызов в один из домов, где собаки отравились алкоголем. К моменту его приезда одна собака небольшого размера уже умерла. Вторая – кавказская овчарка – была еще жива.





- Отравился продуктами перегона самогона, от бражки, получается. Отравление произошло вчера вечером, пес до сих пор в бессознательном состоянии, - рассказал на видео ветеринар.





Собаке поставили капельницу, вкололи стероиды, витамины, стимуляторы работы сердечной мышцы. Прогнозов о том, выживет ли животное, ветеринар делать не стал.Фото: скриншоты видео «Аноним 03»