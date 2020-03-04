Жителей сотых кварталов Улан-Удэ подключат к чистой воде

На эти цели будет выделено порядка 440 млн рублей





В 2019 году в Улан-Удэ в рамках регионального проекта «Чистая вода» велось строительство пяти объектов водоснабжения на общую сумму более 153 млн рублей. Из них свыше 150 млн выделил федеральный бюджет и более трех миллионов - республиканский.

Чистую воду получили такие микрорайоны города, как Забайкальский, Загорск, Аршан, Левобережье, сообщили в пресс-службе мэрии города.На ул. Клеверная в мкрн Загорск построены повысительно-насосная станция, 870 м сетей водоснабжения, установлены четыре водоколонки и три пожарных гидранта. Для водоснабжения Левобережной части города построены 1,7 км сетей водоснабжения, установлены 14 пожарных гидрантов.На ул. Ковалевской, Шишкина, Крамского в мкрн Аршан построены три км сетей водоснабжения и повысительно-насосная станция, установлены 13 водоколонок и 13 пожарных гидрантов. На ул. Расковой, Ольховая, пер. Герцена в мкрн Загорск построено 1,3 км сетей водоснабжения и повысительно-насосная станция, установлены четыре пожарных гидранта.В жилмассиве «1-е поле» мкрн Забайкальский построены 6,6 км сетей водоснабжения, установлено 11 пожарных гидрантов.В этом году в рамках проекта «Чистая вода» начнется масштабное строительство магистральных сетей водоснабжения в юго-западной части Октябрьского района Улан-Удэ. Планируется, что после завершения строительства у 20 тысяч жителей сотых микрорайонов города появится возможность подключиться к централизованным сетям водоснабжения. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов будет выделено порядка 440 млн рублей. Все работы планируется завершить в 2021 году.В 2019 году в Бурятии в рамках национального проекта «Экология» начал реализацию региональный проект «Чистая вода». Результатом работы станет рост обеспечения жителей качественной питьевой водой до 66% к 2024 году. До начала реализации проекта в республике качественной питьевой водой обеспечено 44% населения.Проектом предусмотрено строительство сетей и источников водоснабжения на всей территории республики, в том числе в Улан-Удэ, и внедрение современных перспективных технологий водоподготовки - очистки воды. До 2024 года на реализацию регионального проекта будет направлено более 4,6 млрд рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ