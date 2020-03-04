В Улан-Удэ вокруг бюста героя Великой Отечественной войны разгорелся конфликт

В Улан-Удэ разгорается конфликт вокруг планов муниципальных властей установить бюст Героя Советского Союза Георгия Москалева на территории школы №63. В городе звучат голоса тех, кто не согласен с выбором места для его установки.
«Недавно в СМИ была информация, что накануне Дня Победы у четырех школ Улан-Удэ установят бюсты Героев Советского Союза. Есть вопрос по бюсту Георгия Москалева. Он учился в школе №2, а бюст хотят поставить у школы №63, которая к нему отношения не имеет. Есть даже слухи, что «шестьдесят третьей» хотят присвоить имя Георгия Николаевича Москалева», - говорит улан-удэнец Чингис Цырендоржиев.
Горожанин сам закончил школу №2, там же учились его дети, работала мама. Он входил в родительский комитет, участвовал в жизни учебного заведения. Был в числе активистов, боровшихся за ее обновление, когда школа с 2012 года в течение нескольких лет стояла закрытой, а учеников разбросали по разным местам.
«Связано очень много с ней», - признается наш собеседник.
В школе №2 учились четыре Героя Советского Союза. Есть памятная доска в их честь.
Как вспоминает Чингис Цырендоржиев, когда несколько лет назад открывали их обновленную школу, с муниципальными чиновниками состоялся разговор о том, чтобы к 75-летию Победы у школы установить бюсты всех четырех Героев, учившихся там.
«Скоро 75-летие, а в итоге получается, что ничего не сделано. По всей республике нет такой школы, где учились бы четыре Героя. Хотелось бы понять, что происходит», - недоумевает гражданин.
Школа №2 одна из старейших, заслуженных школ Бурятии. В 2017 году ей исполнилось сто лет.
По словам Чингиса Цырендоржиева, он уже созвонился с директором «второй» школы, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Вопрос вокруг бюста Георгия Москалева и места его будущего расположения получает все большую огласку и резонанс.
Для улан-удэнской школы №2 установить бюст Москалева на своей территории важно еще вот почему.
Когда школа будет воплощать задуманный проект по увековечению памяти четырех Героев - выходцев из школы (допустим, к 80-летию Победы), было бы логично установить бюсты всех четверых. А как это можно будет сделать, если бюст Москалева в Улан-Удэ установят в 2020 году, к 75-летию, совсем в другом месте? Ставить бюсты лишь троим оставшимся? Или «дублировать» бюст Москалева, выделяя новые бюджетные средства?
Напомним, по планам мэрии, в этом году к 75-летию Победы вблизи муниципальных школ установят четыре новых бюста
. Бюст Георгия Москалева появится у школы №63. Бюст Базара Ринчино – на территории прогимназии №108. У школы №52 поставят бюст Осипа Денисова. У школы №31 - Петра Харитонова. К 15 апреля бюсты уже будут установлены, до 1 мая проведут благоустройство территории.
Фото: «Номер один»
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