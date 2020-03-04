В Улан-Удэ вокруг бюста героя Великой Отечественной войны разгорелся конфликт

Люди оспаривают место его будущей установки





В Улан-Удэ разгорается конфликт вокруг планов муниципальных властей установить бюст Героя Советского Союза Георгия Москалева на территории школы №63. В городе звучат голоса тех, кто не согласен с выбором места для его установки.