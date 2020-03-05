В Бурятии чиновники наградили бабушек походом в салон красоты

Теперь деревенские пенсионерки могут нарастить ресницы или сделать макияж бровей

Но главное – конкурсы. Например, гастрономический конкурс «Масленичное застолье». По его условиям, коллективы должны были накрыть праздничные столы с традиционными для этого праздника блюдами. Что и было сделано. В итоге организаторы выбрали лучшие и наградили победителей.





- Получилось так, что дети рисовали эти эмблемы. Но награды… За рисунок ребенок, занявший второе место, получает кусочек мыла в виде шишки. Это нормально? У нас районное мероприятие проходит – где, извините, поросят дарят. Мы думали, что все-таки республиканский праздник… - недоумевают жители. - За первое место мальчику подарили двух куколок деревянных маленьких. Зачем они ему? Купили бы лучше шоколадку ребенку.





В Кабанском районе прошел праздник, приуроченный к Масленице. Но то ли организаторы намудрили, то ли местные не поняли юмора… В общем, закончилось все довольно печально.Республиканская власть решила порадовать сельчан культурным событием. С этой целью в Кабанском районе организовали праздник – Масленицу. Программа впечатляющая: здесь и развлекательные площадки, и игровые зоны, и общепит, и театрализованный концерт. Праздничные гуляния, традиционные забавы, игры, мастер-классы от народных умельцев. Продажа местной сувенирной продукции. Зона для самостоятельного активного отдыха детей и взрослых. Горки, качели, лабиринт, ледяные скульптуры. В общем, на бумаге все было довольно празднично. Но…- Ни горок, ни качелей, ни лабиринтов… ледяная скульптура одна была. Катание на лошадях было. На собачьих упряжках не было, конечно, - перечисляют участники праздника.- Интересное у них, конечно, получилось награждение… За первое место - диплом и сертификат на 5 тыс. рублей на посещение салона красоты в Улан-Удэ. За второе – сертификат на 3 тысячи. Это смешно: шесть бабок соберутся и поедут в город в какой-то салон красоты, - говорят участники.Ехать в Улан-Удэ с целью потратить несколько тысяч рублей в салоне красоты, конечно, никто не собирается. Говорят, приз за второе место отдали какой-то девочке…- Поедет так поедет...Реакция на такие странные призы, как и на организацию в целом, со стороны местных была, мягко скажем, не самая радостная.- Да отдайте вы эти 3 тысячи просто деньгами, - говорят они. - Там же ТОСы в основном участвовали. Они все равно вложили бы это куда-то. Купили что-то. Потратили бы на праздник для детей. Все был бы какой-то стимул.Здесь же проходили художественный конкурс «Эмблема Масленицы» и конкурс народной тряпичной куклы «Домашняя Масленица».В соорганизаторах, помимо республики, был и некий предприниматель, который предоставил место для празднования.- Предприниматель бегал там бедный, несчастный, нам его даже жалко было. Метался то туда, то сюда, то людей надо накормить, то еще что-то… Но один в поле не воин, я так понимаю, - говорят наши собеседники.В общем, в глазах местных республика ударила в грязь лицом. Попробовали устроить шоу, даже, наверное, выделили деньги на это дело… Но либо денег не хватило, либо потратили их не по уму. В итоге сумбур, неприятно удивленные жители и разочарование в глазах покидающих праздник гостей.- Такое ощущение, что очень неорганизованно подошли к этому мероприятию. ГИБДД не привлекли, и транспорт стоял прямо на дороге. Там вылетела, по-моему, даже машина с трассы, потом ходили все дружно ее вытаскивать, - рассказали нам местные.Очевидцы рассказали, даже чучело Масленицы, после того как его подожгли, свалилось на землю и догорало в лежачем состоянии. Как символ чиновничьего креатива.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»