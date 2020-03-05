Культурная программа на четверг и пятницу

Мы расскажем, чем занять себя в столице Бурятии сегодня, и что запланировать на завтра



События



5 марта, четверг, в 19.00 - концерт Олега Медведева. (18+)

Адрес: ресторан «Сплетни», ул. Бабушкина, 37А. Театры



ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени н. а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»

5 марта, четверг, в 18.30 - «Ах, оперетта!», вечер оперетты. (6+)

Адрес: ул. Ленина, 51.

Справки по телефону: 21-36-00.



ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева»

5, 6 марта, четверг, пятница, в 17.00, в 19.00 - Ф. Достоевский. «Преступление и наказание», путеводитель по роману. (12+)

Адрес: ул. Терешковой, 1А.

Справки по телефонам: 23-50-10. Спорт



5, 6, 7 марта в 11.00 - XXV международный турнир по вольной борьбе среди мужчин Baikal Open 2020. (0+)

Адрес: ФСК, ул. Рылеева, 2.



Музеи, выставки



Музей истории города

Выставка «Комсомол – судьба моя!», посвященная 100-летию создания в городе Верхнеудинск организации Коммунистического Союза Молодежи среди бурят (24 марта 1920 года). На выставке представлены материалы о ВЛКСМ, история создания, развития, деятельность комсомольских ячеек, досуг и личные истории комсомольцев. (6+)

Постоянные экспозиции:

«Улан-Удэ. Город древний на Уде» - экспозиция, посвященная основным этапам развития поселений на территории г. Улан-Удэ, что до настоящего времени было слабо освещено и изучено в исторических и краеведческих трудах. Помимо этого, посетители узнают про ключевых личностей, давших начало развитию и обретению родным городом современного статуса.(0+)

«Городское общество» - экспозиция, посвященная жителям Верхнеудинска XVIII – XIX вв. (0+)

«Семейный быт и архитектура Верхнеудинска» - экспозиция демонстрирует предметы быта и обстановки купеческих домов. (0+)

«Ностальгия» - представлены предметы старины XX столетия. (0+)

Адрес: ул. Ленина, 26.

Справки по телефону: 21-25-22.



Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова

Выставка «Дети и война». (12+) Экспозицию предоставил «Музей Победы». На выставке представлены документальные источники и фотографии из музеев и частных коллекций России, Белоруссии, Германии, Чехии и Китая. «Дети и война» – это выставка-факт, выставка-свидетельство, основанная на документальных источниках. Эта экспозиция позволяет говорить о детях независимо от принадлежности к воюющим сторонам. Разделы выставки затрагивают темы оккупации, нацистских лагерей, участия подростков в боевых действиях и партизанских отрядах. Данная выставка организована в рамках межрегионального проекта «Территория Победы». Цель проекта «Территория Победы» – создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века, позволяющего широко распространять знание о России как о стране, спасшей мир от фашистской угрозы.

Выставка «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды». (0+) Для гостей и жителей республики представлена экспозиция, где наряду с листами Атласа в полной мере показана история уникального памятника, отражена особая роль бурятских лам, внесших значительный вклад в дело изучения и практической адаптации тибетской медицины в этнической Бурятии.

Выставка «Хронограф Бурятии» охватывает более чем трехвековой период: конец XVII – начало XX вв. (0+)

Постоянно действующие экспозиции:

«Свет веры православной». (0+)

Адрес: ул. Профсоюзная, 29.

Справки по телефону: 21-40-08.



Художественный музей им. Ц. С. Сампилова

До 29 февраля 2020 года. Выставка «Туяа Гурлоо – Сияющая вязь». Бурят-монгольское вертикальное письмо в картинах современных художников и инсталляция из шерсти бурятских овец сойдутся вместе в одном пространстве. Впервые улан-удэнцы могут окунуться в современное искусство, представляющее бурятскую культуру в таком необычном прочтении. (0+)

Выставка «Философия вечной души», приуроченная к празднику Белого месяца. В экспозиции представлены живописные работы, скульптуры, ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства именитых мастеров: Бальжинимы Доржиева, Валентина Архипова, Олега Козлова, Цыдыпа Цыбенова и других. Кроме того, на выставке можно ознакомиться с художественными произведениями молодых современных художников: Аюны Гарматаровой, Евгении Дугаровой, Туяны Дашеевой и т. д. Также на экспозиции будет демонстрироваться видео-арт от известной художницы Александры Дугаровой. (6+)

Персональная выставка Виктории Рабжаевой «От идеи к...». На выставке представлено свыше 40 живописных и графических скульптурных произведений разных жанров, выполненных в авторской манере с элементами стилизации образов. (0+)

Выставка «Вперед, к Победе!». Национальный музей Республики Бурятия в преддверии значительного события для истории России и мира 75-летия Великой Победы начинает цикл выставочных проектов «Великая Отечественная война в творчестве художников России и Бурятии». (0+)

Выставка «Шедевры русского искусства из запасников Художественного музея» (0+) Русское искусство конца XVIII – начала XX вв. В экспозиции представлены подлинные произведения великих русских художников: И. Шишкина, В. Боровиковского, К. Айвазовского, А. Куинджи, В. Перова и других. (0+)

«Декоративно-прикладное искусство Бурятии». На выставке представлены работы бурятских мастеров - резьба по дереву, керамика, тары и гобелены. (0+)

Выставка-ярмарка «Арт-Бэлиг» (0+). Выставка-ярмарка работает каждый день с 10 до 18 часов. Вход свободный.

Справки по телефону: 21-43-93.

Адрес: ул. Куйбышева, 29.



Музей природы Бурятии

Выставка «Читая камни». Выставка представляет собой собрание камней из Байкальского региона, на которых сама природа «нарисовала» лица людей и силуэты различных животных. Необычные образцы минералов собрал любитель-коллекционер Сергей Мандреев, увидев в гальке и булыжниках настоящие картины.(0+)

«Таежная, озерная, степная…» - интерактивная выставка природы Бурятии со звуками тайги, озера Байкал. Аромат хвойных деревьев позволит погрузиться в атмосферу единения с природой. (0+)

Адрес: ул. Куйбышева, 29.

Справки по телефону: 21-41-49.



«Этнографичеcкий музей народов Забайкалья»

Выставки:

«Материальная культура бурят» (0+) Выставка о хозяйственной жизни и народных промыслах. В доступной форме с наглядными фотографиями и объяснениями представлена материальная культура бурят.

«Эвенки Забайкалья» (0+) Стенды отражают историю происхождения эвенков. Традиционные промыслы и религиозные верования раскрывают особенности жизни и быта. Представлены фотографии одежды и уклад традиционной жизни.

«Материальная культура старообрядцев Забайкалья» (0+) Выставка раскрывает причины переселения старообрядцев в Забайкалье. Подробно представлены хозяйственная деятельность, народная кухня, жилища, уклад жизни и семейные отношения. Особый интерес представляют фотографии начала XX века, которые дополняют историю материальной культуры старообрядцев.

Адрес: пос. Верхняя Березовка, 17 Б.

Справки по телефонам: 33-25-10, 44-33-10.

