В Бурятии чиновники вселили сирот в аварийный дом

Выделять нормальное жилье взамен непригодного в Минсоцзащиты отказались





Прокуратура Бурятии выиграла суд у Минсоцзащиты, обязав чиновников предоставить сиротам новое жилье взамен непригодного.

«Сиротам в селе Турунтаево предоставили квартиры в многоквартирном доме. В марте 2018 года дом признан аварийным и подлежащим реконструкции», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор района в интересах трех сирот обратился в суд с иском к Минсоцзащиты и Республиканскому ресурсному центру «Семья». Он потребовал выделить нуждающимся пригодное для проживания жилье взамен предоставленного ранее.Суд иск прокурора удовлетворил. Решение суда было обжаловано ответчиками, однако Верховный суд Бурятии оставил его без изменения.Фото: «Номер один»