Тысячи экстремалов Бурятии пойдут в горы с портретами ветеранов

Патриотический проект выиграл президентский грант





Проект из Бурятии «Маршруты Победы» победил в конкурсе президентских грантов на развитие гражданского общества. Он посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



- Участники проекта «Маршруты Победы» с георгиевской ленточкой на груди, фотографией деда или прадеда совершат восхождения на обзорные вершины в районах республики. Также примут участие в спортивных экспедициях на вершины Прибайкалья, в массовых сплавах по Селенге и в велофестивале. Каждый участник мероприятия получит памятный значок с символикой Победы, примет участие в концертах песен военных лет и кинопоказах под открытым небом военных фильмов, поест солдатскую кашу, - рассказали в федерации экстремальных видов спорта и путешествий«Байкальский экстрим».



Самым массовым мероприятием проекта станет всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык». Несколько тысяч жителей Бурятии и гостей фестиваля из других городов России поднимутся на высшую точку Восточной Сибири Мунку-Сардык. Высота горы - 3491 м.



Среди восхождений проекта вершины в разных районах республики - гора Мамай хребта Хамар-Дабан, гору Панорама и гору Ленинградская в Северобайкальском районе, пик Любви в посёлке Аршан Тункинского района, полуостров Святой Нос в Баргузинском районе и фрирайд экспедиция по Баргузинскому хребту.

Кроме альпинизма в рамках проекта «Маршрутов Победы» запланированы веломарафон и массовый водный сплав по реке Селенга.Фото Байкальский экстрим